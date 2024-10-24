https://ria.ru/20241024/ukraina-1979840321.html

США провели на Украине аудит поставок американских запчастей для ВСУ

США провели на Украине аудит поставок американских запчастей для ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024

США провели на Украине аудит поставок американских запчастей для ВСУ

Представители департамента обороны США провели на Украине аудит использования американских запчастей для ВСУ, сообщили в четверг в украинском минобороны. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:24

2024-10-24T16:24

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Представители департамента обороны США провели на Украине аудит использования американских запчастей для ВСУ, сообщили в четверг в украинском минобороны. "Аудиторы минобороны Украины совместно с департаментом обороны США провели исследование процесса учета международной военной помощи. В частности, они исследовали использование американских запасных частей для ВСУ. Проверка не выявила значительных нарушений, однако установила определенные пробелы в нормативной базе, которая затрудняет оборот запасных частей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины. В ведомстве отметили, что сейчас нарабатывается двусторонний регламент, который повысит эффективность использования запчастей. "Для совершенствования системы учета планируется внедрение унифицированного программного продукта и подготовка меморандума между министерством обороны Украины и офисом генерального инспектора департамента обороны США. Это усилит контроль за использованием помощи и укрепит партнерские отношения между странами", - добавили в минобороны. Минобороны Украины 13 сентября сообщило, что международная аудиторская компания из "Большой четверки" примет участие в аудите работы украинского оборонного ведомства, в том числе деятельности руководства ведомства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979431508.html

https://ria.ru/20240918/pentagon-1973516577.html

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