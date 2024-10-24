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"НАТО это знает". На Западе сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 24.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979833010.html
"НАТО это знает". На Западе сообщили Украине плохие новости
"НАТО это знает". На Западе сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 24.10.2024
"НАТО это знает". На Западе сообщили Украине плохие новости
Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:48
2024-10-24T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
нато
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. &quot;Лондон это знает. Вашингтон знает это. И НАТО это знает&quot;, — говорится в публикации.Он добавил, что ни один член альянса не станет рисковать войной с ядерной сверхдержавой ради диктатуры бывшего комика. Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского. Президент Владимир Путин называл такое развитие событие угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241023/nato-1979591512.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, НАТО
"НАТО это знает". На Западе сообщили Украине плохие новости

Журналист Боуз: Украина никогда не вступит в НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
«

"Лондон это знает. Вашингтон знает это. И НАТО это знает", — говорится в публикации.

Он добавил, что ни один член альянса не станет рисковать войной с ядерной сверхдержавой ради диктатуры бывшего комика.

Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского.

Президент Владимир Путин называл такое развитие событие угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияНАТО
 
 
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