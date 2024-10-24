"НАТО это знает". На Западе сообщили Украине плохие новости
Журналист Боуз: Украина никогда не вступит в НАТО
© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
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"Лондон это знает. Вашингтон знает это. И НАТО это знает", — говорится в публикации.
Он добавил, что ни один член альянса не станет рисковать войной с ядерной сверхдержавой ради диктатуры бывшего комика.
Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского.
Президент Владимир Путин называл такое развитие событие угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского.
Президент Владимир Путин называл такое развитие событие угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
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