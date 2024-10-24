https://ria.ru/20241024/ukraina-1979833010.html

"НАТО это знает". На Западе сообщили Украине плохие новости

"НАТО это знает". На Западе сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 24.10.2024

"НАТО это знает". На Западе сообщили Украине плохие новости

Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:48

2024-10-24T15:48

2024-10-24T15:48

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

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нато

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. "Лондон это знает. Вашингтон знает это. И НАТО это знает", — говорится в публикации.Он добавил, что ни один член альянса не станет рисковать войной с ядерной сверхдержавой ради диктатуры бывшего комика. Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского. Президент Владимир Путин называл такое развитие событие угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241023/nato-1979591512.html

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