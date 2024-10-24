https://ria.ru/20241024/ukraina-1979825916.html

На Украине предложили готовить женщин к военной службе

На Украине предложили готовить женщин к военной службе - РИА Новости, 24.10.2024

На Украине предложили готовить женщин к военной службе

Глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что женщин на Украине надо готовить к военной службе. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:18

2024-10-24T15:18

2024-10-24T15:18

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что женщин на Украине надо готовить к военной службе. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в середине октября заявил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин в будущем. Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, которые захотели пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной. "План действий нужно иметь такой, чтобы рассчитать наихудший (сценарий развития - ред.) ситуации, а лучшая (ситуация – ред.) придет сама.... Военные операции всегда рассматриваются с (позиции – ред.) наихудшего варианта и с самых негативных результатов их проведения. Нужно ли сейчас призывать женщин? А почему бы и не подготовить их, скажем, обучить. Это же необязательно, чтобы их призвали", - сказал Тимочко на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua". По его словам, чем больше будет обученных и подготовленных людей к сопротивлению, тем меньше будет мотивации у противника. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины, страна.ua