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Словакия и Германия сошлись в нереалистичности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 24.10.2024
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15:15 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979824994.html
Словакия и Германия сошлись в нереалистичности вступления Украины в НАТО
Словакия и Германия сошлись в нереалистичности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 24.10.2024
Словакия и Германия сошлись в нереалистичности вступления Украины в НАТО
Словакия сходится с Германией во мнении о том, что вступление Украины в НАТО нереалистично, заявил словацкий президент Петер Пеллегрини. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:15
2024-10-24T15:15
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БРАТИСЛАВА, 24 окт - РИА Новости. Словакия сходится с Германией во мнении о том, что вступление Украины в НАТО нереалистично, заявил словацкий президент Петер Пеллегрини. Пеллегрини в четверг находится с визитом в Берлине, где он уже встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером. "Мы сошлись в том, что это нереалистично - принять решение о вступлении Украины в НАТО как часть плана о мире. Кроме того, и в других пунктах ("плана" Зеленского - ред.) есть противоречивые темы, о которых еще нужно будет говорить… С господином канцлером мы, конечно, сошлись в том, что сегодня вопроса вступления Украины (в НАТО - ред.) нет на столе, и он не может попасть на стол (для обсуждения - ред.), он нереалистичен", - сказал Пеллегрини журналистам по итогам переговоров. Он отметил, что есть и другие страны, у которых также есть проблемы с возможным вступлением Украины в НАТО. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
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в мире, украина, германия, петер пеллегрини, олаф шольц, нато, словакия
В мире, Украина, Германия, Петер Пеллегрини, Олаф Шольц, НАТО, Словакия
Словакия и Германия сошлись в нереалистичности вступления Украины в НАТО

Президент Словакии Пеллегрини: вступление Украины в НАТО нереалистично

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 24 окт - РИА Новости. Словакия сходится с Германией во мнении о том, что вступление Украины в НАТО нереалистично, заявил словацкий президент Петер Пеллегрини.
Пеллегрини в четверг находится с визитом в Берлине, где он уже встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером.
"Мы сошлись в том, что это нереалистично - принять решение о вступлении Украины в НАТО как часть плана о мире. Кроме того, и в других пунктах ("плана" Зеленского - ред.) есть противоречивые темы, о которых еще нужно будет говорить… С господином канцлером мы, конечно, сошлись в том, что сегодня вопроса вступления Украины (в НАТО - ред.) нет на столе, и он не может попасть на стол (для обсуждения - ред.), он нереалистичен", - сказал Пеллегрини журналистам по итогам переговоров.
Он отметил, что есть и другие страны, у которых также есть проблемы с возможным вступлением Украины в НАТО.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
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В миреУкраинаГерманияПетер ПеллегриниОлаф ШольцНАТОСловакия
 
 
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