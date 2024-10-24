На Украине призвали к "наступательной украинизации"
Омбудсмен Кремень заявил о переходе к наступательной украинизации
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень заявил, что одновременное использование нескольких языков без выделения приоритета для украинского порождает "языковую шизофрению", так что пришло время "наступательной украинизации" во всех сферах общественной жизни.
"Двуязычие на Украине порождает такой феномен, как "языковая шизофрения"... Поэтому часть граждан продолжает ходить в церковь, которая ассоциируется с Русской православной церковью", — приводит его слова Telegram-канал "Новое издание".
Он утверждает, что "на смену "мягкой" украинизации пришла "наступательная", которая предусматривает строгий контроль за соблюдением языкового закона "во всех без исключения сферах общественной жизни на территории Украины".
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.