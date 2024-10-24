https://ria.ru/20241024/ukraina-1979755509.html

В МИД Франции назвали условие для вступления Украины в НАТО

В МИД Франции назвали условие для вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 24.10.2024

В МИД Франции назвали условие для вступления Украины в НАТО

Франция поддерживает вступление Украины в НАТО, но только после завершения конфликта, иначе Запад окажется втянут в войну, заявил министр-делегат по вопросам... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:29

2024-10-24T11:29

2024-10-24T11:38

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ПАРИЖ, 24 окт – РИА Новости. Франция поддерживает вступление Украины в НАТО, но только после завершения конфликта, иначе Запад окажется втянут в войну, заявил министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Хаддад. "Франция поддерживает желание Украины вступить в НАТО и, вероятно, возможность направить ей это приглашение. Но ее вступление состоится лишь после войны, иначе мы окажемся втянуты в конфликт", - сказал Хадддад в эфире телеканала LCI. По его словам, "вопрос в том, каков наилучший способ обеспечить стабильность, сдерживание, то есть мир, после войны в этом регионе в долгосрочной перспективе". "Позиция Франция в проходящих на этот счёт дебатах (о вступлении Украины в НАТО) в ЕС такова, чтобы как минимум обозначить для Украины в среднесрочной перспективе надежные и долгосрочные гарантии безопасности, которые предотвратят будущие нападения", - сказал он. Как отметил Хаддад, Запад также должен политически поддерживать Украину на ее пути в Евросоюз. "Ее вступление займет время, но будет необходимо для стабильности нашего континента и долгосрочных и надежных гарантий безопасности", - заключил он. Ранее Владимир Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241024/ukraina-1979699238.html

https://ria.ru/20241018/bajden-1978730908.html

https://ria.ru/20241023/mid-1979575282.html

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в мире, украина, россия, франция, владимир путин, владимир зеленский, нато, евросоюз