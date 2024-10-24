https://ria.ru/20241024/ukraina-1979733068.html

На Украине выявили 650 групп, помогающих уклонистам

На Украине выявили 650 групп, помогающих уклонистам - РИА Новости, 24.10.2024

На Украине выявили 650 групп, помогающих уклонистам

Власти Украины с 24 февраля 2022 года пресекли деятельность порядка 650 организованных групп, вывозивших военнообязанных за границу от мобилизации, сообщил... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:55

2024-10-24T09:55

2024-10-24T09:55

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Власти Украины с 24 февраля 2022 года пресекли деятельность порядка 650 организованных групп, вывозивших военнообязанных за границу от мобилизации, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, его слова приводит издание "Страна.ua". "Украина за время военного положения обезвредила 650 организованных групп, которые переводили уклонистов через границу... Ловили по одной такой группе каждые полтора дня (начиная с 24 февраля 2022 года, когда на Украине было введено военное положение - ред.). Это не считая отдельных уклонистов, которые пересекали границу самостоятельно", - заявил Демченко.Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240906/belorussija-1971005270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, андрей демченко, владимир зеленский, вооруженные силы украины