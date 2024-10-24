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На Украине выявили 650 групп, помогающих уклонистам - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:55 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979733068.html
На Украине выявили 650 групп, помогающих уклонистам
На Украине выявили 650 групп, помогающих уклонистам - РИА Новости, 24.10.2024
На Украине выявили 650 групп, помогающих уклонистам
Власти Украины с 24 февраля 2022 года пресекли деятельность порядка 650 организованных групп, вывозивших военнообязанных за границу от мобилизации, сообщил... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:55
2024-10-24T09:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей демченко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Власти Украины с 24 февраля 2022 года пресекли деятельность порядка 650 организованных групп, вывозивших военнообязанных за границу от мобилизации, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, его слова приводит издание "Страна.ua". "Украина за время военного положения обезвредила 650 организованных групп, которые переводили уклонистов через границу... Ловили по одной такой группе каждые полтора дня (начиная с 24 февраля 2022 года, когда на Украине было введено военное положение - ред.). Это не считая отдельных уклонистов, которые пересекали границу самостоятельно", - заявил Демченко.Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240906/belorussija-1971005270.html
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в мире, украина, андрей демченко, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Демченко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине выявили 650 групп, помогающих уклонистам

Госпогранслужба Украины сообщила о ликвидации 650 групп, вывозивших уклонистов

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские пограничники. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Власти Украины с 24 февраля 2022 года пресекли деятельность порядка 650 организованных групп, вывозивших военнообязанных за границу от мобилизации, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, его слова приводит издание "Страна.ua".
"Украина за время военного положения обезвредила 650 организованных групп, которые переводили уклонистов через границу... Ловили по одной такой группе каждые полтора дня (начиная с 24 февраля 2022 года, когда на Украине было введено военное положение - ред.). Это не считая отдельных уклонистов, которые пересекали границу самостоятельно", - заявил Демченко.
Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАндрей ДемченкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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