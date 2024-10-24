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На Украине сотрудники военкоматов перекрыли трассу - РИА Новости, 24.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 24.10.2024 (обновлено: 10:10 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979726996.html
На Украине сотрудники военкоматов перекрыли трассу
На Украине сотрудники военкоматов перекрыли трассу - РИА Новости, 24.10.2024
На Украине сотрудники военкоматов перекрыли трассу
Трассу между областными центрами Винница и Хмельницкий на Украине перекрыли патрули из военкоматов, они проверяют документы у мужчин призывного возраста,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:23
2024-10-24T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкий (город)
винница
украина
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Трассу между областными центрами Винница и Хмельницкий на Украине перекрыли патрули из военкоматов, они проверяют документы у мужчин призывного возраста, сообщает издание "Страна.ua". "Трассу Винница — Хмельницкий перекрыли работники ТЦК (военкоматов. — Прим. ред.) для проверки учетных документов", — приводит издание слова одного из водителей. Также отмечается, что в Хмельницком с самого утра дежурят усиленные патрули военкоматов, они проверяют документы у мужчин. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в туда лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, хмельницкий (город), винница, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Винница, Украина
На Украине сотрудники военкоматов перекрыли трассу

Сотрудники военкоматов перекрыли трассу Винница — Хмельницкий на Украине

© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Трассу между областными центрами Винница и Хмельницкий на Украине перекрыли патрули из военкоматов, они проверяют документы у мужчин призывного возраста, сообщает издание "Страна.ua".
"Трассу Винница — Хмельницкий перекрыли работники ТЦК (военкоматов. — Прим. ред.) для проверки учетных документов", — приводит издание слова одного из водителей.
Также отмечается, что в Хмельницком с самого утра дежурят усиленные патрули военкоматов, они проверяют документы у мужчин.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в туда лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Работники ТЦК в Одессе попытались мобилизовать водителя за рулем трамвая
7 октября, 22:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкий (город)ВинницаУкраина
 
 
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