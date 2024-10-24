https://ria.ru/20241024/ukraina-1979726996.html

На Украине сотрудники военкоматов перекрыли трассу

На Украине сотрудники военкоматов перекрыли трассу - РИА Новости, 24.10.2024

На Украине сотрудники военкоматов перекрыли трассу

Трассу между областными центрами Винница и Хмельницкий на Украине перекрыли патрули из военкоматов, они проверяют документы у мужчин призывного возраста,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:23

2024-10-24T09:23

2024-10-24T10:10

специальная военная операция на украине

в мире

хмельницкий (город)

винница

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Трассу между областными центрами Винница и Хмельницкий на Украине перекрыли патрули из военкоматов, они проверяют документы у мужчин призывного возраста, сообщает издание "Страна.ua". "Трассу Винница — Хмельницкий перекрыли работники ТЦК (военкоматов. — Прим. ред.) для проверки учетных документов", — приводит издание слова одного из водителей. Также отмечается, что в Хмельницком с самого утра дежурят усиленные патрули военкоматов, они проверяют документы у мужчин. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в туда лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976858560.html

хмельницкий (город)

винница

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хмельницкий (город), винница, украина