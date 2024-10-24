https://ria.ru/20241024/ukraina-1979723154.html
Между Николаевом и Херсоном приостановили железнодорожное сообщение
Между Николаевом и Херсоном приостановили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 24.10.2024
Между Николаевом и Херсоном приостановили железнодорожное сообщение
Железнодорожное сообщение между Николаевом и Херсоном приостановлено из-за повреждения путей в результате обстрела, поезда будут доходить только до Николаева, а РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:02
2024-10-24T09:02
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Железнодорожное сообщение между Николаевом и Херсоном приостановлено из-за повреждения путей в результате обстрела, поезда будут доходить только до Николаева, а пассажиров будут доставлять из одного города в другой на автобусах, сообщает компания "Украинские железные дороги". "В связи с обстрелом повреждены пути на участке между Николаевом и Херсоном. Поезда в Херсон будут останавливаться в Николаеве. Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Расстояние от Николаева до Херсона по автодороге составляет примерно 90 километров. На Украине в Херсон курсируют три поезда: из Краматорска через Киев, непосредственно из Киева и из Львова. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241016/nikolaev-1978266709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Николаев (Украина), Россия, Украинская железная дорога
Между Николаевом и Херсоном приостановили железнодорожное сообщение
"Украинские железные дороги" приостановили сообщение между Николаевом и Херсоном
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Железнодорожное сообщение между Николаевом и Херсоном приостановлено из-за повреждения путей в результате обстрела, поезда будут доходить только до Николаева, а пассажиров будут доставлять из одного города в другой на автобусах, сообщает компания "Украинские железные дороги
".
"В связи с обстрелом повреждены пути на участке между Николаевом и Херсоном. Поезда в Херсон будут останавливаться в Николаеве. Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Расстояние от Николаева до Херсона по автодороге составляет примерно 90 километров. На Украине в Херсон курсируют три поезда: из Краматорска через Киев, непосредственно из Киева и из Львова.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.