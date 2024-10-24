https://ria.ru/20241024/ukraina-1979723154.html

Между Николаевом и Херсоном приостановили железнодорожное сообщение

Между Николаевом и Херсоном приостановили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 24.10.2024

Между Николаевом и Херсоном приостановили железнодорожное сообщение

Железнодорожное сообщение между Николаевом и Херсоном приостановлено из-за повреждения путей в результате обстрела, поезда будут доходить только до Николаева, а РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:02

2024-10-24T09:02

2024-10-24T09:02

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николаев (украина)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Железнодорожное сообщение между Николаевом и Херсоном приостановлено из-за повреждения путей в результате обстрела, поезда будут доходить только до Николаева, а пассажиров будут доставлять из одного города в другой на автобусах, сообщает компания "Украинские железные дороги". "В связи с обстрелом повреждены пути на участке между Николаевом и Херсоном. Поезда в Херсон будут останавливаться в Николаеве. Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Расстояние от Николаева до Херсона по автодороге составляет примерно 90 километров. На Украине в Херсон курсируют три поезда: из Краматорска через Киев, непосредственно из Киева и из Львова. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241016/nikolaev-1978266709.html

https://ria.ru/20241020/kiev-1979018523.html

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, николаев (украина), россия, украинская железная дорога