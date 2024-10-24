https://ria.ru/20241024/ukraina-1979702461.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.10.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Житомирской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T03:00

2024-10-24T03:00

2024-10-24T03:00

в мире

киев

россия

днепропетровская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Житомирской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в 2.15 мск воздушную тревогу объявили в Черкасской и Житомирской областях и в 2.32 - в Днепропетровской. Воздушная тревога также звучит на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Ранее воздушную тревогу объявляли в Сумской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Харьковской, Киевской областях и в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979683077.html

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина