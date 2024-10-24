В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черкасской, Житомирской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Житомирской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, в 2.15 мск воздушную тревогу объявили в Черкасской и Житомирской областях и в 2.32 - в Днепропетровской.
Воздушная тревога также звучит на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Ранее воздушную тревогу объявляли в Сумской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Харьковской, Киевской областях и в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.