Большинство стран ЕС не поддержали бы вступление Украины в НАТО, пишут СМИ
Politico перечислила страны НАТО, которые выступают против принятия Украины
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена считает, что большинство европейских стран не поддержали бы вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"По словам высокопоставленного чиновника США, хотя Байден помог укрепить и расширить НАТО, а США — крупнейший донор Украины в области военной помощи, его администрация также считает, что большинство европейских столиц не поддержали бы движение к НАТО в краткосрочной перспективе. Чиновник заявил, что любое будущее приглашение в НАТО будет также связано с необходимыми реформами по борьбе с коррупцией на Украине", — сообщает издание.
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Четыре чиновника и дипломата из США и НАТО сообщили изданию, что Германия и США входят в число основных держав, которые затягивают время с призывом Владимира Зеленского к немедленному приглашению Украины в НАТО.
Один из чиновников НАТО также заявил изданию, что такие страны, как Бельгия, Словения и Испания "прячутся" за США и Германией и с "неохотой" относятся к идее приглашения Киева в альянс. Другой чиновник добавил, что эти страны абстрактно поддерживают идею, но будут более публично ее отвергать, если она приблизится к осуществлению.
Собеседники издания тем не менее подчеркнули, что ни США, ни Германия не исключают будущего возможного вступления Украины в НАТО.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.