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Большинство стран ЕС не поддержали бы вступление Украины в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2024
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01:56 24.10.2024 (обновлено: 09:07 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979699238.html
Большинство стран ЕС не поддержали бы вступление Украины в НАТО, пишут СМИ
Большинство стран ЕС не поддержали бы вступление Украины в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2024
Большинство стран ЕС не поддержали бы вступление Украины в НАТО, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена считает, что большинство европейских стран не поддержали бы вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T01:56
2024-10-24T09:07
в мире
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украина
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джо байден
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владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена считает, что большинство европейских стран не поддержали бы вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. "По словам высокопоставленного чиновника США, хотя Байден помог укрепить и расширить НАТО, а США — крупнейший донор Украины в области военной помощи, его администрация также считает, что большинство европейских столиц не поддержали бы движение к НАТО в краткосрочной перспективе. Чиновник заявил, что любое будущее приглашение в НАТО будет также связано с необходимыми реформами по борьбе с коррупцией на Украине", — сообщает издание. Четыре чиновника и дипломата из США и НАТО сообщили изданию, что Германия и США входят в число основных держав, которые затягивают время с призывом Владимира Зеленского к немедленному приглашению Украины в НАТО. Один из чиновников НАТО также заявил изданию, что такие страны, как Бельгия, Словения и Испания "прячутся" за США и Германией и с "неохотой" относятся к идее приглашения Киева в альянс. Другой чиновник добавил, что эти страны абстрактно поддерживают идею, но будут более публично ее отвергать, если она приблизится к осуществлению. Собеседники издания тем не менее подчеркнули, что ни США, ни Германия не исключают будущего возможного вступления Украины в НАТО. Издание также добавляет, что Венгрия и Словакия открыто отвергают идею приглашения Украины, в то время как страны Балтии и Польша, напротив, относятся к ней с большим энтузиазмом. Издание при этом пишет, что этим более малым странам приходится уступать единому фронту Берлина и Вашингтона. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20240919/stoltenberg-1973719800.html
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в мире, сша, украина, германия, джо байден, владимир путин, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, США, Украина, Германия, Джо Байден, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
Большинство стран ЕС не поддержали бы вступление Украины в НАТО, пишут СМИ

Politico перечислила страны НАТО, которые выступают против принятия Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена считает, что большинство европейских стран не поддержали бы вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"По словам высокопоставленного чиновника США, хотя Байден помог укрепить и расширить НАТО, а США — крупнейший донор Украины в области военной помощи, его администрация также считает, что большинство европейских столиц не поддержали бы движение к НАТО в краткосрочной перспективе. Чиновник заявил, что любое будущее приглашение в НАТО будет также связано с необходимыми реформами по борьбе с коррупцией на Украине", — сообщает издание.
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Четыре чиновника и дипломата из США и НАТО сообщили изданию, что Германия и США входят в число основных держав, которые затягивают время с призывом Владимира Зеленского к немедленному приглашению Украины в НАТО.
Один из чиновников НАТО также заявил изданию, что такие страны, как Бельгия, Словения и Испания "прячутся" за США и Германией и с "неохотой" относятся к идее приглашения Киева в альянс. Другой чиновник добавил, что эти страны абстрактно поддерживают идею, но будут более публично ее отвергать, если она приблизится к осуществлению.
Собеседники издания тем не менее подчеркнули, что ни США, ни Германия не исключают будущего возможного вступления Украины в НАТО.
Издание также добавляет, что Венгрия и Словакия открыто отвергают идею приглашения Украины, в то время как страны Балтии и Польша, напротив, относятся к ней с большим энтузиазмом. Издание при этом пишет, что этим более малым странам приходится уступать единому фронту Берлина и Вашингтона.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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В миреСШАУкраинаГерманияДжо БайденВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюз
 
 
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