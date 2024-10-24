https://ria.ru/20241024/ukraina-1979695159.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.10.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T00:50

2024-10-24T00:50

2024-10-24T00:50

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днепропетровская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в 22.40 мск среды воздушную тревогу объявили в Полтавской области, в 23.48 - в Черкасской, в 00.10 четверга - в Кировоградской и в 00.17 - в Днепропетровской. Ранее вечером среды воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979452423.html

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины