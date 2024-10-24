В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Черкасской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, в 22.40 мск среды воздушную тревогу объявили в Полтавской области, в 23.48 - в Черкасской, в 00.10 четверга - в Кировоградской и в 00.17 - в Днепропетровской.
Ранее вечером среды воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.