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Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 24.10.2024
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22:57 24.10.2024 (обновлено: 23:06 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/udar-1979929532.html
Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 24.10.2024
Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла удар по району Шувайфат в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T22:57
2024-10-24T23:06
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бейрут
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БЕЙРУТ, 24 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по району Шувайфат в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.На месте ударов между высотными жилыми домами виден столб черного дыма.В среду вечером израильские самолеты нанесли 17 ударов по южному пригороду Бейрута. Один из ударов пришёлся по зданию, где расположен офис ливанского телеканала "Аль-Маядин".
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, аль-маядин
В мире, Израиль, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Аль-Маядин
Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута

Израильская авиация нанесла удар по району Шувайфат в южном пригороде Бейрута

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВиды южной части пригорода Бейрута
Виды южной части пригорода Бейрута - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Виды южной части пригорода Бейрута . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 24 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по району Шувайфат в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
На месте ударов между высотными жилыми домами виден столб черного дыма.
В среду вечером израильские самолеты нанесли 17 ударов по южному пригороду Бейрута. Один из ударов пришёлся по зданию, где расположен офис ливанского телеканала "Аль-Маядин".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреИзраильБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Аль-Маядин
 
 
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