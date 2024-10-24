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Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 24.10.2024
Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла удар по району Шувайфат в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T22:57
2024-10-24T22:57
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БЕЙРУТ, 24 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по району Шувайфат в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.На месте ударов между высотными жилыми домами виден столб черного дыма.В среду вечером израильские самолеты нанесли 17 ударов по южному пригороду Бейрута. Один из ударов пришёлся по зданию, где расположен офис ливанского телеканала "Аль-Маядин".
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, аль-маядин
В мире, Израиль, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Аль-Маядин
Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла удар по району Шувайфат в южном пригороде Бейрута