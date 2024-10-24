https://ria.ru/20241024/uchebnik-1979844724.html
В вузах появится первый российский учебник по менеджменту
В вузах появится первый российский учебник по менеджменту - РИА Новости, 24.10.2024
В вузах появится первый российский учебник по менеджменту
Первый в России учебник по менеджменту, ориентированный на отечественные бизнес-культуру и модель управления, представили в Президентской академии (РАНХиГС). РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:32
2024-10-24T16:32
2024-10-24T16:32
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153363/95/1533639566_0:18:997:579_1920x0_80_0_0_8e05b8ef70485efbbb2ec6ec60ddada9.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Первый в России учебник по менеджменту, ориентированный на отечественные бизнес-культуру и модель управления, представили в Президентской академии (РАНХиГС). "Учебники по менеджменту, выпущенные в России, были либо переводными изданиями, либо, преимущественно, пересказами зарубежных изданий. Впервые эксперты при подготовке нового издания опирались на отечественный опыт и существующие в России модели управления", - рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза. Учебник подготовлен в рамках проекта "ДНК России". Руководитель авторского коллектива – проректор Президентской академии, директор Института бизнеса и делового администрирования Сергей Мясоедов. Уточняется, что учебник предназначен для студентов 1 курса и состоит из 20 глав. Авторы объясняют, что такое предпринимательство, менеджмент, лидерство и почему настоящая карьера управленца – это служение людям и стране. "Хотим, чтобы для студентов и всех членов нашего общества российский менеджер-предприниматель был примером патриотического отношения к своей стране", – отметил Мясоедов. Предполагается, что новый учебник будет рекомендован для изучения всеми студентами российских вузов любых специальностей, где предусмотрено изучение курса "Менеджмент".
https://ria.ru/20240826/fas-1968462159.html
https://ria.ru/20241005/naryshkin-1976525675.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153363/95/1533639566_101:0:897:597_1920x0_80_0_0_1693294084373f7144b852721d89f339.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В вузах появится первый российский учебник по менеджменту
В РФ появился учебник по менеджменту, ориентированный на отечественные бизнес
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Первый в России учебник по менеджменту, ориентированный на отечественные бизнес-культуру и модель управления, представили в Президентской академии (РАНХиГС).
"Учебники по менеджменту, выпущенные в России, были либо переводными изданиями, либо, преимущественно, пересказами зарубежных изданий. Впервые эксперты при подготовке нового издания опирались на отечественный опыт и существующие в России модели управления", - рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Учебник подготовлен в рамках проекта "ДНК России". Руководитель авторского коллектива – проректор Президентской академии, директор Института бизнеса и делового администрирования Сергей Мясоедов.
Уточняется, что учебник предназначен для студентов 1 курса и состоит из 20 глав. Авторы объясняют, что такое предпринимательство, менеджмент, лидерство и почему настоящая карьера управленца – это служение людям и стране.
«
"Хотим, чтобы для студентов и всех членов нашего общества российский менеджер-предприниматель был примером патриотического отношения к своей стране", – отметил Мясоедов.
Предполагается, что новый учебник будет рекомендован для изучения всеми студентами российских вузов любых специальностей, где предусмотрено изучение курса "Менеджмент".