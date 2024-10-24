https://ria.ru/20241024/uchebnik-1979844724.html

В вузах появится первый российский учебник по менеджменту

В вузах появится первый российский учебник по менеджменту - РИА Новости, 24.10.2024

В вузах появится первый российский учебник по менеджменту

Первый в России учебник по менеджменту, ориентированный на отечественные бизнес-культуру и модель управления, представили в Президентской академии (РАНХиГС). РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:32

2024-10-24T16:32

2024-10-24T16:32

общество

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Первый в России учебник по менеджменту, ориентированный на отечественные бизнес-культуру и модель управления, представили в Президентской академии (РАНХиГС). "Учебники по менеджменту, выпущенные в России, были либо переводными изданиями, либо, преимущественно, пересказами зарубежных изданий. Впервые эксперты при подготовке нового издания опирались на отечественный опыт и существующие в России модели управления", - рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза. Учебник подготовлен в рамках проекта "ДНК России". Руководитель авторского коллектива – проректор Президентской академии, директор Института бизнеса и делового администрирования Сергей Мясоедов. Уточняется, что учебник предназначен для студентов 1 курса и состоит из 20 глав. Авторы объясняют, что такое предпринимательство, менеджмент, лидерство и почему настоящая карьера управленца – это служение людям и стране. "Хотим, чтобы для студентов и всех членов нашего общества российский менеджер-предприниматель был примером патриотического отношения к своей стране", – отметил Мясоедов. Предполагается, что новый учебник будет рекомендован для изучения всеми студентами российских вузов любых специальностей, где предусмотрено изучение курса "Менеджмент".

https://ria.ru/20240826/fas-1968462159.html

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общество, россия