https://ria.ru/20241024/turtsiya-1979781508.html

Турция проводит независимую внешнюю политику, заявил Путин

Турция проводит независимую внешнюю политику, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Турция проводит независимую внешнюю политику, заявил Путин

Турция проводит независимую внешнюю политику, что вызывает большое уважение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:52

2024-10-24T12:52

2024-10-24T12:52

в мире

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Турция проводит независимую внешнюю политику, что вызывает большое уважение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Турция под вашим руководством проводит независимую внешнюю политику, что вызывает большое уважение", - сказал российский лидер, обратившись к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

россия

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в мире, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, саммит брикс в казани в 2024 году