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СМИ: турок 24 года прождал возлюбленную у остановки и получил подарок - РИА Новости, 24.10.2024
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03:29 24.10.2024 (обновлено: 09:49 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/turtsiya-1979703160.html
СМИ: турок 24 года прождал возлюбленную у остановки и получил подарок
СМИ: турок 24 года прождал возлюбленную у остановки и получил подарок - РИА Новости, 24.10.2024
СМИ: турок 24 года прождал возлюбленную у остановки и получил подарок
Эджевит Окюзджу, житель района Боябат в турецком Синопе, 24 года ждет свою возлюбленную на остановке у обочины дороги, передает портал Haber7.Причины его... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T03:29
2024-10-24T09:49
турция
синоп (провинция)
отношения
в мире
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Эджевит Окюзджу, житель района Боябат в турецком Синопе, 24 года ждет свою возлюбленную на остановке у обочины дороги, передает портал Haber7.Причины его расставания с любимой не уточняются. По информации издания, 48-летний мужчина почти четверть века посещает остановку у дороги в надежде снова увидеть свою любовь, а местные жители даже прозвали его "Влюбленным Эджевитом". "Давайте не будем оставлять Эджевита в одиночестве. Проезжая мимо, давайте остановимся и поможем удовлетворить потребности в еде и воде. Я делаю это все время и горжусь этим", — передает портал слова неравнодушной дальнобойщицы Севги Алтынал, часто проезжающей мимо ждущего мужчины.Haber7 сообщает, что история Эджевита так тронула женщину, что она подарила тому контейнерную хижину, в которой теперь можно спрятаться от непогоды и ждать любимую в комфорте.
https://ria.ru/20240404/podrostki-1937842199.html
турция
синоп (провинция)
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турция, синоп (провинция), отношения, в мире
Турция, Синоп (провинция), отношения, В мире
СМИ: турок 24 года прождал возлюбленную у остановки и получил подарок

Haber7: ждущему 24 года свою любовь на остановке турку подарили хижину-контейнер

© Фото : соцсетиЖитель района Боябат в турецком Синопе Эджевит Окюзджу
Житель района Боябат в турецком Синопе Эджевит Окюзджу - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : соцсети
Житель района Боябат в турецком Синопе Эджевит Окюзджу
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Эджевит Окюзджу, житель района Боябат в турецком Синопе, 24 года ждет свою возлюбленную на остановке у обочины дороги, передает портал Haber7.

Причины его расставания с любимой не уточняются. По информации издания, 48-летний мужчина почти четверть века посещает остановку у дороги в надежде снова увидеть свою любовь, а местные жители даже прозвали его "Влюбленным Эджевитом".
"Давайте не будем оставлять Эджевита в одиночестве. Проезжая мимо, давайте остановимся и поможем удовлетворить потребности в еде и воде. Я делаю это все время и горжусь этим", — передает портал слова неравнодушной дальнобойщицы Севги Алтынал, часто проезжающей мимо ждущего мужчины.

Haber7 сообщает, что история Эджевита так тронула женщину, что она подарила тому контейнерную хижину, в которой теперь можно спрятаться от непогоды и ждать любимую в комфорте.
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ТурцияСиноп (провинция)отношенияВ мире
 
 
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