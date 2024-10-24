СМИ: турок 24 года прождал возлюбленную у остановки и получил подарок
Haber7: ждущему 24 года свою любовь на остановке турку подарили хижину-контейнер
© Фото : соцсетиЖитель района Боябат в турецком Синопе Эджевит Окюзджу
© Фото : соцсети
Житель района Боябат в турецком Синопе Эджевит Окюзджу
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Эджевит Окюзджу, житель района Боябат в турецком Синопе, 24 года ждет свою возлюбленную на остановке у обочины дороги, передает портал Haber7.
Причины его расставания с любимой не уточняются. По информации издания, 48-летний мужчина почти четверть века посещает остановку у дороги в надежде снова увидеть свою любовь, а местные жители даже прозвали его "Влюбленным Эджевитом".
Причины его расставания с любимой не уточняются. По информации издания, 48-летний мужчина почти четверть века посещает остановку у дороги в надежде снова увидеть свою любовь, а местные жители даже прозвали его "Влюбленным Эджевитом".
"Давайте не будем оставлять Эджевита в одиночестве. Проезжая мимо, давайте остановимся и поможем удовлетворить потребности в еде и воде. Я делаю это все время и горжусь этим", — передает портал слова неравнодушной дальнобойщицы Севги Алтынал, часто проезжающей мимо ждущего мужчины.
Haber7 сообщает, что история Эджевита так тронула женщину, что она подарила тому контейнерную хижину, в которой теперь можно спрятаться от непогоды и ждать любимую в комфорте.
Haber7 сообщает, что история Эджевита так тронула женщину, что она подарила тому контейнерную хижину, в которой теперь можно спрятаться от непогоды и ждать любимую в комфорте.
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