https://ria.ru/20241024/turtsiya-1979703160.html

СМИ: турок 24 года прождал возлюбленную у остановки и получил подарок

СМИ: турок 24 года прождал возлюбленную у остановки и получил подарок - РИА Новости, 24.10.2024

СМИ: турок 24 года прождал возлюбленную у остановки и получил подарок

Эджевит Окюзджу, житель района Боябат в турецком Синопе, 24 года ждет свою возлюбленную на остановке у обочины дороги, передает портал Haber7.Причины его... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T03:29

2024-10-24T03:29

2024-10-24T09:49

турция

синоп (провинция)

отношения

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Эджевит Окюзджу, житель района Боябат в турецком Синопе, 24 года ждет свою возлюбленную на остановке у обочины дороги, передает портал Haber7.Причины его расставания с любимой не уточняются. По информации издания, 48-летний мужчина почти четверть века посещает остановку у дороги в надежде снова увидеть свою любовь, а местные жители даже прозвали его "Влюбленным Эджевитом". "Давайте не будем оставлять Эджевита в одиночестве. Проезжая мимо, давайте остановимся и поможем удовлетворить потребности в еде и воде. Я делаю это все время и горжусь этим", — передает портал слова неравнодушной дальнобойщицы Севги Алтынал, часто проезжающей мимо ждущего мужчины.Haber7 сообщает, что история Эджевита так тронула женщину, что она подарила тому контейнерную хижину, в которой теперь можно спрятаться от непогоды и ждать любимую в комфорте.

https://ria.ru/20240404/podrostki-1937842199.html

турция

синоп (провинция)

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турция, синоп (провинция), отношения, в мире