ВВС Турции заявили об уничтожении 32 целей на севере Сирии и Ирака
ВВС Турции: уничтожено 32 террористических цели на севере Сирии и Ирака
Истребитель RF-4E ВВС Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 24 окт - РИА Новости. ВВС Турции уничтожили не менее 32 террористических целей и "много" боевиков "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии и Ирака, сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источники в МО страны.
Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ — производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали 22.
Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
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"Двадцать третьего октября проведена операция ВВС и нанесены удары по целям террористической организации на севере Сирии и Ирака с целью предотвращения терактов РПК и других террористических групп, угрожающих нашему народу и силам безопасности, в рамках права на самооборону... уничтожены 32 террористические цели, операция продолжается", — цитирует канал заявление турецкого Минобороны.
Ведомство отметило, что в результате ударов ликвидировано большое количество боевиков РПК.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.