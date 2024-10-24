https://ria.ru/20241024/turtsiya-1979698588.html

ВВС Турции заявили об уничтожении 32 целей на севере Сирии и Ирака

ВВС Турции заявили об уничтожении 32 целей на севере Сирии и Ирака - РИА Новости, 24.10.2024

ВВС Турции заявили об уничтожении 32 целей на севере Сирии и Ирака

ВВС Турции уничтожили не менее 32 террористических целей и "много" боевиков "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии и Ирака, сообщил гостелеканал TRT... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T01:48

2024-10-24T01:48

2024-10-24T02:24

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СТАМБУЛ, 24 окт - РИА Новости. ВВС Турции уничтожили не менее 32 террористических целей и "много" боевиков "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии и Ирака, сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источники в МО страны. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ — производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. "Двадцать третьего октября проведена операция ВВС и нанесены удары по целям террористической организации на севере Сирии и Ирака с целью предотвращения терактов РПК и других террористических групп, угрожающих нашему народу и силам безопасности, в рамках права на самооборону... уничтожены 32 террористические цели, операция продолжается", — цитирует канал заявление турецкого Минобороны. Ведомство отметило, что в результате ударов ликвидировано большое количество боевиков РПК. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20241001/erdogan-1975758884.html

https://ria.ru/20240713/operatsiya-1959458242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, анкара (провинция), ирак, рабочая партия курдистана