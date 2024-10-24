В Турции из-за возможных терактов подняли уровень угрозы во всех аэропортах
Hürriyet: уровень угрозы во всех аэропортах Турции поднят до "оранжевого"
© AP PhotoАварийно-спасательные отряды и сотрудники полиции работают возле здания аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре
© AP Photo
Аварийно-спасательные отряды и сотрудники полиции работают возле здания аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Уровень угрозы во всех аэропортах Турции поднят в четверг до "оранжевого" в связи с риском терактов в воздушных гаванях после теракта в Анкаре, сообщает газета Hürriyet.
"Меры безопасности в Турции усилены после теракта в Анкаре... Уровень угрозы повышен до "оранжевого" в связи с планами террористических группировок осуществить теракты в аэропортах", - сообщает газета.
По ее данным, тщательно проводятся проверки въезжающих на территорию аэропортов автомобилей, сотрудники охраны проверяют документы пассажиров.
Стамбульский аэропорт Сабихи Гёкчен на востоке города предупредил в соцсетях пассажиров о дополнительных проверках в аэропорту и призвал прибывать минимум за три часа до вылета.
Теракт произошел в среду в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
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