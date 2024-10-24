Рейтинг@Mail.ru
В Турции из-за возможных терактов подняли уровень угрозы во всех аэропортах - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/turtsija-1979763728.html
В Турции из-за возможных терактов подняли уровень угрозы во всех аэропортах
В Турции из-за возможных терактов подняли уровень угрозы во всех аэропортах - РИА Новости, 24.10.2024
В Турции из-за возможных терактов подняли уровень угрозы во всех аэропортах
Уровень угрозы во всех аэропортах Турции поднят в четверг до "оранжевого" в связи с риском терактов в воздушных гаванях после теракта в Анкаре, сообщает газета... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:46
2024-10-24T11:46
в мире
турция
анкара (провинция)
генеральная прокуратура рф
рабочая партия курдистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979735569_0:69:2000:1194_1920x0_80_0_0_d89d105477fb813f197d00886d752004.jpg
СТАМБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Уровень угрозы во всех аэропортах Турции поднят в четверг до "оранжевого" в связи с риском терактов в воздушных гаванях после теракта в Анкаре, сообщает газета Hürriyet. "Меры безопасности в Турции усилены после теракта в Анкаре... Уровень угрозы повышен до "оранжевого" в связи с планами террористических группировок осуществить теракты в аэропортах", - сообщает газета. По ее данным, тщательно проводятся проверки въезжающих на территорию аэропортов автомобилей, сотрудники охраны проверяют документы пассажиров. Стамбульский аэропорт Сабихи Гёкчен на востоке города предупредил в соцсетях пассажиров о дополнительных проверках в аэропорту и призвал прибывать минимум за три часа до вылета. Теракт произошел в среду в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
https://ria.ru/20241024/ankara-1979703951.html
https://ria.ru/20241023/terakt--1979679746.html
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979735569_82:0:1859:1333_1920x0_80_0_0_c9d6228c59b132a4c43d4b9c93eb4fcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, анкара (провинция), генеральная прокуратура рф, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Анкара (провинция), Генеральная прокуратура РФ, Рабочая партия Курдистана
В Турции из-за возможных терактов подняли уровень угрозы во всех аэропортах

Hürriyet: уровень угрозы во всех аэропортах Турции поднят до "оранжевого"

© AP PhotoАварийно-спасательные отряды и сотрудники полиции работают возле здания аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре
Аварийно-спасательные отряды и сотрудники полиции работают возле здания аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo
Аварийно-спасательные отряды и сотрудники полиции работают возле здания аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Уровень угрозы во всех аэропортах Турции поднят в четверг до "оранжевого" в связи с риском терактов в воздушных гаванях после теракта в Анкаре, сообщает газета Hürriyet.
"Меры безопасности в Турции усилены после теракта в Анкаре... Уровень угрозы повышен до "оранжевого" в связи с планами террористических группировок осуществить теракты в аэропортах", - сообщает газета.
Кадр видео с террористами в Анкаре - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Совершившие теракт в Анкаре знали о входах и выходах, заявил эксперт
Вчера, 03:41
По ее данным, тщательно проводятся проверки въезжающих на территорию аэропортов автомобилей, сотрудники охраны проверяют документы пассажиров.
Стамбульский аэропорт Сабихи Гёкчен на востоке города предупредил в соцсетях пассажиров о дополнительных проверках в аэропорту и призвал прибывать минимум за три часа до вылета.
Теракт произошел в среду в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Турецкие силовики недалеко от здания турецкой компании TUSAŞ на окраине Анкары - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Власти Турции выяснили, кто мог стоять за терактом в Анкаре
23 октября, 21:27
 
В миреТурцияАнкара (провинция)Генеральная прокуратура РФРабочая партия Курдистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала