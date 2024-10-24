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Митрополит Черкасс после захвата собора отлучил мэра от Церкви - РИА Новости, 24.10.2024
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Религия
 
18:17 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/tserkov-1979874702.html
Митрополит Черкасс после захвата собора отлучил мэра от Церкви
Митрополит Черкасс после захвата собора отлучил мэра от Церкви - РИА Новости, 24.10.2024
Митрополит Черкасс после захвата собора отлучил мэра от Церкви
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) отлучил от Церкви мэра Черкасс Анатолия Бондаренко после захвата самого большого на Украине православного... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:17
2024-10-24T18:17
религия
ситуация вокруг упц
московский патриархат
оон
украинская православная церковь
черкассы
украина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) отлучил от Церкви мэра Черкасс Анатолия Бондаренко после захвата самого большого на Украине православного Архангело-Михайловского собора раскольниками из "Православной церкви Украины". "Я вынужден констатировать, своими сегодняшними поступками вы отлучили себя от святой православной Церкви. То есть как архиерей Черкасчины на сегодня я констатирую: вы отлучены от Церкви. Это большая трагедия и для вас, и для вашей семьи, которую вы почувствуете на себе. Сейчас ваши новые друзья будут вам рассказывать: "Пусть Феодосий рассказывает, там ничего страшного нет". Но это не так, и я думаю, вы в глубине своей совести понимаете. Это было видно по вам, как вы нервничали, когда озвучивали эти антицерковные высказывания", – сказал митрополит в проповеди, опубликованной на сайте Черкасской епархии. Он выразил надежду, что мэр проживет долгую жизнь, и у него будет возможность исправить свои трагические ошибки. "Что касается жизни Черкасс – все увидели настоящее лицо сегодняшней власти Черкасс", – заключил он. Черкасская епархия УПЦ 17 октября сообщила, что сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Захваченный собор, заявил позже мэр Бондаренко, передадут в собственность государства. Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. Сам митрополит заявлял, что дело против него политическое, надуманное и сфальсифицированное. Он также рассказывал на совещании в ООН о преследовании священнослужителей канонической УПЦ на Украине и призывал "остановить беззаконие". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
https://ria.ru/20241021/upts-1979214070.html
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ситуация вокруг упц, московский патриархат, оон, украинская православная церковь, черкассы, украина
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Московский Патриархат, ООН, Украинская православная церковь, Черкассы, Украина
Митрополит Черкасс после захвата собора отлучил мэра от Церкви

Митрополит Черкасс после захвата собора раскольниками отлучил мэра от Церкви

© Фото : Черкасская епархия УПЦ МПМитрополит Черкасский и Каневский Феодосий
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Черкасская епархия УПЦ МП
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) отлучил от Церкви мэра Черкасс Анатолия Бондаренко после захвата самого большого на Украине православного Архангело-Михайловского собора раскольниками из "Православной церкви Украины".
"Я вынужден констатировать, своими сегодняшними поступками вы отлучили себя от святой православной Церкви. То есть как архиерей Черкасчины на сегодня я констатирую: вы отлучены от Церкви. Это большая трагедия и для вас, и для вашей семьи, которую вы почувствуете на себе. Сейчас ваши новые друзья будут вам рассказывать: "Пусть Феодосий рассказывает, там ничего страшного нет". Но это не так, и я думаю, вы в глубине своей совести понимаете. Это было видно по вам, как вы нервничали, когда озвучивали эти антицерковные высказывания", – сказал митрополит в проповеди, опубликованной на сайте Черкасской епархии.
Пострадавший при попытке захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Главврач запретил лечить пострадавших при штурме собора УПЦ, заявил Дмитрук
21 октября, 22:57
Он выразил надежду, что мэр проживет долгую жизнь, и у него будет возможность исправить свои трагические ошибки. "Что касается жизни Черкасс – все увидели настоящее лицо сегодняшней власти Черкасс", – заключил он.
Черкасская епархия УПЦ 17 октября сообщила, что сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Захваченный собор, заявил позже мэр Бондаренко, передадут в собственность государства.
Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. Сам митрополит заявлял, что дело против него политическое, надуманное и сфальсифицированное. Он также рассказывал на совещании в ООН о преследовании священнослужителей канонической УПЦ на Украине и призывал "остановить беззаконие".
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Захваченный собор УПЦ в Черкассах передадут в собственность государства
21 октября, 13:48
 
РелигияСитуация вокруг УПЦМосковский ПатриархатООНУкраинская православная церковьЧеркассыУкраина
 
 
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