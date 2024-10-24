https://ria.ru/20241024/tserkov-1979874702.html

Митрополит Черкасс после захвата собора отлучил мэра от Церкви

Митрополит Черкасс после захвата собора отлучил мэра от Церкви - РИА Новости, 24.10.2024

Митрополит Черкасс после захвата собора отлучил мэра от Церкви

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) отлучил от Церкви мэра Черкасс Анатолия Бондаренко после захвата самого большого на Украине православного... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:17

2024-10-24T18:17

2024-10-24T18:17

религия

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) отлучил от Церкви мэра Черкасс Анатолия Бондаренко после захвата самого большого на Украине православного Архангело-Михайловского собора раскольниками из "Православной церкви Украины". "Я вынужден констатировать, своими сегодняшними поступками вы отлучили себя от святой православной Церкви. То есть как архиерей Черкасчины на сегодня я констатирую: вы отлучены от Церкви. Это большая трагедия и для вас, и для вашей семьи, которую вы почувствуете на себе. Сейчас ваши новые друзья будут вам рассказывать: "Пусть Феодосий рассказывает, там ничего страшного нет". Но это не так, и я думаю, вы в глубине своей совести понимаете. Это было видно по вам, как вы нервничали, когда озвучивали эти антицерковные высказывания", – сказал митрополит в проповеди, опубликованной на сайте Черкасской епархии. Он выразил надежду, что мэр проживет долгую жизнь, и у него будет возможность исправить свои трагические ошибки. "Что касается жизни Черкасс – все увидели настоящее лицо сегодняшней власти Черкасс", – заключил он. Черкасская епархия УПЦ 17 октября сообщила, что сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Захваченный собор, заявил позже мэр Бондаренко, передадут в собственность государства. Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. Сам митрополит заявлял, что дело против него политическое, надуманное и сфальсифицированное. Он также рассказывал на совещании в ООН о преследовании священнослужителей канонической УПЦ на Украине и призывал "остановить беззаконие". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.

https://ria.ru/20241021/upts-1979214070.html

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ситуация вокруг упц, московский патриархат, оон, украинская православная церковь, черкассы, украина