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Международные резервы России за неделю выросли на 0,4 процента - РИА Новости, 24.10.2024
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16:06 24.10.2024 (обновлено: 16:07 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/tsb-1979836882.html
Международные резервы России за неделю выросли на 0,4 процента
Международные резервы России за неделю выросли на 0,4 процента - РИА Новости, 24.10.2024
Международные резервы России за неделю выросли на 0,4 процента
Международные резервы РФ с 11 октября по 18 октября выросли на 2,6 миллиарда долларов, или на 0,4%, и составили 624,9 миллиарда долларов, сообщил Банк России. РИА Новости, 24.10.2024
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Международные резервы РФ с 11 октября по 18 октября выросли на 2,6 миллиарда долларов, или на 0,4%, и составили 624,9 миллиарда долларов, сообщил Банк России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 18 октября 2024 года составили 624,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,6 миллиарда долларов США, или на 0,4%, за счет положительной переоценки", - говорится в сообщении. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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экономика, россия, сша, мвф
Экономика, Россия, США, МВФ
Международные резервы России за неделю выросли на 0,4 процента

Международные резервы России с 11 октября по 18 октября выросли на 0,4 процента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦентральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Международные резервы РФ с 11 октября по 18 октября выросли на 2,6 миллиарда долларов, или на 0,4%, и составили 624,9 миллиарда долларов, сообщил Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 18 октября 2024 года составили 624,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,6 миллиарда долларов США, или на 0,4%, за счет положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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