https://ria.ru/20241024/troyanova-1979710679.html
Суд оштрафовал актрису Яну Троянову* на 80 тысяч рублей
Суд оштрафовал актрису Яну Троянову* на 80 тысяч рублей - РИА Новости, 24.10.2024
Суд оштрафовал актрису Яну Троянову* на 80 тысяч рублей
Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел два административных дела в отношении признанной иноагентом актрисы Яны Трояновой* и оштрафовал ее на 80 тысяч рублей за... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:52
2024-10-24T05:52
2024-10-24T05:52
москва
яна троянова
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
происшествия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел два административных дела в отношении признанной иноагентом актрисы Яны Трояновой* и оштрафовал ее на 80 тысяч рублей за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Трояновой* назначено наказание в виде административного штрафа, по 40 тысяч рублей по каждому делу", - сказал собеседник агентства. Согласно картотеке суда, актрисе дважды вменили часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Максимальный штраф по данной статье для граждан составляет 50 тысяч рублей. Троянова* попала в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в суде данное решение, но получила отказ. В Минюсте отметили, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами". Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что прокуратура Москвы направила в СК материалы проверки высказываний Трояновой* для уголовного преследования по статье о возбуждении ненависти или вражды. В июле Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Яна Троянова* - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240819/maksakova-1967031947.html
https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, яна троянова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, происшествия
Москва, Яна Троянова, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Происшествия
Суд оштрафовал актрису Яну Троянову* на 80 тысяч рублей
Суд оштрафовал актрису Яну Троянову на 80 тысяч рублей за неподачу отчетности
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел два административных дела в отношении признанной иноагентом актрисы Яны Трояновой* и оштрафовал ее на 80 тысяч рублей за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Трояновой* назначено наказание в виде административного штрафа, по 40 тысяч рублей по каждому делу", - сказал собеседник агентства.
Согласно картотеке суда, актрисе дважды вменили часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
Максимальный штраф по данной статье для граждан составляет 50 тысяч рублей.
Троянова* попала в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в суде данное решение, но получила отказ.
В Минюсте отметили, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами".
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что прокуратура Москвы
направила в СК
материалы проверки высказываний Трояновой* для уголовного преследования по статье о возбуждении ненависти или вражды.
В июле Росфинмониторинг
внес ее в перечень террористов и экстремистов.
Яна Троянова* - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.