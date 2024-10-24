https://ria.ru/20241024/troyanova-1979710679.html

Суд оштрафовал актрису Яну Троянову* на 80 тысяч рублей

Суд оштрафовал актрису Яну Троянову* на 80 тысяч рублей - РИА Новости, 24.10.2024

Суд оштрафовал актрису Яну Троянову* на 80 тысяч рублей

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел два административных дела в отношении признанной иноагентом актрисы Яны Трояновой* и оштрафовал ее на 80 тысяч рублей за... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T05:52

2024-10-24T05:52

2024-10-24T05:52

москва

яна троянова

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

происшествия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел два административных дела в отношении признанной иноагентом актрисы Яны Трояновой* и оштрафовал ее на 80 тысяч рублей за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Трояновой* назначено наказание в виде административного штрафа, по 40 тысяч рублей по каждому делу", - сказал собеседник агентства. Согласно картотеке суда, актрисе дважды вменили часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Максимальный штраф по данной статье для граждан составляет 50 тысяч рублей. Троянова* попала в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в суде данное решение, но получила отказ. В Минюсте отметили, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами". Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что прокуратура Москвы направила в СК материалы проверки высказываний Трояновой* для уголовного преследования по статье о возбуждении ненависти или вражды. В июле Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Яна Троянова* - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, яна троянова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, происшествия