https://ria.ru/20241024/trevoga-1979702182.html

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.10.2024

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Отмена опасности атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T02:57

2024-10-24T02:57

2024-10-24T02:57

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Отмена опасности атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 1.51 мск, она продлилась 55 минут. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20241020/kursk-1978942920.html

курская область

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия