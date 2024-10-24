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В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:57 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/trevoga-1979702182.html
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.10.2024
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Отмена опасности атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T02:57
2024-10-24T02:57
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Отмена опасности атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 1.51 мск, она продлилась 55 минут. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20241020/kursk-1978942920.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Губернатор Смирнов: в Курской области отменили опасность атаки беспилотников

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Отмена опасности атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в 1.51 мск, она продлилась 55 минут.
"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Смирнов.
Глава Курской области Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
20 октября, 05:25
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Происшествия
 
 
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