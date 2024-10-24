https://ria.ru/20241024/tramp-1979935201.html

Интервью Трампа на Fox News было отредактировано, пишут СМИ

Интервью Трампа на Fox News было отредактировано, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2024

Интервью Трампа на Fox News было отредактировано, пишут СМИ

Интервью республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа на прореспубликанском телеканале Fox News было отредактировано, его "бессвязные и ложные... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T23:58

2024-10-24T23:58

2024-10-24T23:58

в мире

сша

россия

израиль

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971967778_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_072b8e3300e83536120f7113c0fd538f.jpg

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Интервью республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа на прореспубликанском телеканале Fox News было отредактировано, его "бессвязные и ложные высказывания" были вырезаны, сообщил в четверг телеканал CNN на фоне обвинений Трампа в адрес его конкурентки от демократов Камалы Харрис и телеканала CBS. Речь идет о появлении Трампа в сегменте утреннего шоу Fox and Friends, где кандидат в президенты общался с клиентами и сотрудниками барбершопа в Бронксе. "Fox вырезал многие бессвязные комментарии Трампа и ложные заявления. Участникам пришлось неоднократно напоминать, когда Трамп отклонялся от cути их вопросов. CNN просмотрел более полное видео визита в парикмахерскую, которое было загружено в Instagram (запрещена в России как экстремистская - ред.) в день появления Трампа в Бронксе, и сравнил его с фрагментами, показанными на Fox and Friends в понедельник", - сообщил телеканал. Так, Fox News вырезал призывы Трампа не доверять газете Wall Street Journal, которая входит в одну медиагруппу с телеканалом, а также бессвязный ответ Трампа вопрос о налоговой реформе и мигрантах в США. Телеканал Fox News подтвердил CNN, что интервью было отредактировано, так как все сегменты с интервью в барбершопе подвергаются монтажу. Ранее в четверг CBS отказались публиковать полную неотредактированную версию интервью с Харрис по запросу Трампа, сославшись на Первую поправку к конституции, гарантирующую свободу слова. В анонсе, опубликованном накануне интервью, Харрис не смогла четко ответить на вопрос ведущего о политике США по отношению к Израилю, за что подверглась насмешкам со стороны республиканцев. Однако полная версия, показанная в эфире телеканала, не содержала этого эпизода. Трамп обвинил CBS в мошенничестве, потребовал лишить телеканал лицензии на вещание, а также предоставить полную расшифровку интервью. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20241024/tramp-1979891862.html

https://ria.ru/20241024/tramp-1979706274.html

сша

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, израиль, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024