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Интервью Трампа на Fox News было отредактировано, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2024
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23:58 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/tramp-1979935201.html
Интервью Трампа на Fox News было отредактировано, пишут СМИ
Интервью Трампа на Fox News было отредактировано, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2024
Интервью Трампа на Fox News было отредактировано, пишут СМИ
Интервью республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа на прореспубликанском телеканале Fox News было отредактировано, его "бессвязные и ложные... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T23:58
2024-10-24T23:58
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Интервью республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа на прореспубликанском телеканале Fox News было отредактировано, его "бессвязные и ложные высказывания" были вырезаны, сообщил в четверг телеканал CNN на фоне обвинений Трампа в адрес его конкурентки от демократов Камалы Харрис и телеканала CBS. Речь идет о появлении Трампа в сегменте утреннего шоу Fox and Friends, где кандидат в президенты общался с клиентами и сотрудниками барбершопа в Бронксе. "Fox вырезал многие бессвязные комментарии Трампа и ложные заявления. Участникам пришлось неоднократно напоминать, когда Трамп отклонялся от cути их вопросов. CNN просмотрел более полное видео визита в парикмахерскую, которое было загружено в Instagram (запрещена в России как экстремистская - ред.) в день появления Трампа в Бронксе, и сравнил его с фрагментами, показанными на Fox and Friends в понедельник", - сообщил телеканал. Так, Fox News вырезал призывы Трампа не доверять газете Wall Street Journal, которая входит в одну медиагруппу с телеканалом, а также бессвязный ответ Трампа вопрос о налоговой реформе и мигрантах в США. Телеканал Fox News подтвердил CNN, что интервью было отредактировано, так как все сегменты с интервью в барбершопе подвергаются монтажу. Ранее в четверг CBS отказались публиковать полную неотредактированную версию интервью с Харрис по запросу Трампа, сославшись на Первую поправку к конституции, гарантирующую свободу слова. В анонсе, опубликованном накануне интервью, Харрис не смогла четко ответить на вопрос ведущего о политике США по отношению к Израилю, за что подверглась насмешкам со стороны республиканцев. Однако полная версия, показанная в эфире телеканала, не содержала этого эпизода. Трамп обвинил CBS в мошенничестве, потребовал лишить телеканал лицензии на вещание, а также предоставить полную расшифровку интервью. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, сша, россия, израиль, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Израиль, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Интервью Трампа на Fox News было отредактировано, пишут СМИ

CNN: Fox News вырезал бессвязные ответы и ложные высказывания Трампа из интервью

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Интервью республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа на прореспубликанском телеканале Fox News было отредактировано, его "бессвязные и ложные высказывания" были вырезаны, сообщил в четверг телеканал CNN на фоне обвинений Трампа в адрес его конкурентки от демократов Камалы Харрис и телеканала CBS.
Речь идет о появлении Трампа в сегменте утреннего шоу Fox and Friends, где кандидат в президенты общался с клиентами и сотрудниками барбершопа в Бронксе. "Fox вырезал многие бессвязные комментарии Трампа и ложные заявления. Участникам пришлось неоднократно напоминать, когда Трамп отклонялся от cути их вопросов. CNN просмотрел более полное видео визита в парикмахерскую, которое было загружено в Instagram (запрещена в России как экстремистская - ред.) в день появления Трампа в Бронксе, и сравнил его с фрагментами, показанными на Fox and Friends в понедельник", - сообщил телеканал.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Трампу отказали в публикации неотредактированного интервью с Харрис
Вчера, 18:58
Так, Fox News вырезал призывы Трампа не доверять газете Wall Street Journal, которая входит в одну медиагруппу с телеканалом, а также бессвязный ответ Трампа вопрос о налоговой реформе и мигрантах в США. Телеканал Fox News подтвердил CNN, что интервью было отредактировано, так как все сегменты с интервью в барбершопе подвергаются монтажу.
Ранее в четверг CBS отказались публиковать полную неотредактированную версию интервью с Харрис по запросу Трампа, сославшись на Первую поправку к конституции, гарантирующую свободу слова. В анонсе, опубликованном накануне интервью, Харрис не смогла четко ответить на вопрос ведущего о политике США по отношению к Израилю, за что подверглась насмешкам со стороны республиканцев. Однако полная версия, показанная в эфире телеканала, не содержала этого эпизода. Трамп обвинил CBS в мошенничестве, потребовал лишить телеканал лицензии на вещание, а также предоставить полную расшифровку интервью.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами
Вчера, 04:20
 
В миреСШАРоссияИзраильДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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