https://ria.ru/20241024/tramp-1979891862.html
Трампу отказали в публикации неотредактированного интервью с Харрис
Трампу отказали в публикации неотредактированного интервью с Харрис - РИА Новости, 24.10.2024
Трампу отказали в публикации неотредактированного интервью с Харрис
Телеканал CBS News отказался публиковать полную неотредактированную версию интервью с кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис по запросу ее... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:58
2024-10-24T18:58
2024-10-24T18:58
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Телеканал CBS News отказался публиковать полную неотредактированную версию интервью с кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис по запросу ее оппонента Дональда Трампа, сославшись на Первую поправку к конституции, гарантирующую свободу слова. "60 минут" (телепрограмма - ред.) достойно представила интервью для того, чтобы проинформировать аудиторию, а не вводить ее в заблуждение. Ваше заявление о том, что "60 минут" поступила нечестно, совершенно безосновательно", - говорится в письме руководства CBS News, направленном адвокатам Трампа и оказавшемся в распоряжении Fox News. В письме утверждается, что интервью действительно редактировалось, но лишь с целью уместить "как можно больше ответов на вопросы со стороны вице-президента, как того позволяет формат интервью на 21 минуту". "Первая поправка яростно защищает такие редакционные решения... Нет никаких юридических оснований для вашего запроса о том, чтобы мы предоставили вам неотредактированную расшифровку интервью, поэтому мы отказываемся это делать", - говорится в письме. Скандальное интервью с Харрис вышло в программе "60 минут" в начале октября. В анонсе, опубликованном накануне интервью, Харрис не смогла четко ответить на вопрос ведущего о политике США по отношению к Израилю, за что подверглась насмешкам со стороны республиканцев. Однако полная версия, показанная в эфире телеканала, не содержала этого эпизода. Трамп обвинил CBS в мошенничестве, потребовал лишить телеканал лицензии на вещание, а также предоставить полную расшифровку интервью. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, израиль, камала харрис, дональд трамп
В мире, США, Израиль, Камала Харрис, Дональд Трамп
Трампу отказали в публикации неотредактированного интервью с Харрис
CBS News отказал Трампу в публикации неотредактированного интервью с Харрис
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости.
Телеканал CBS News
отказался публиковать полную неотредактированную версию интервью с кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис по запросу ее оппонента Дональда Трампа, сославшись на Первую поправку к конституции, гарантирующую свободу слова.
"60 минут" (телепрограмма - ред.) достойно представила интервью для того, чтобы проинформировать аудиторию, а не вводить ее в заблуждение. Ваше заявление о том, что "60 минут" поступила нечестно, совершенно безосновательно", - говорится в письме руководства CBS News, направленном адвокатам Трампа и оказавшемся в распоряжении Fox News.
В письме утверждается, что интервью действительно редактировалось, но лишь с целью уместить "как можно больше ответов на вопросы со стороны вице-президента, как того позволяет формат интервью на 21 минуту".
"Первая поправка яростно защищает такие редакционные решения... Нет никаких юридических оснований для вашего запроса о том, чтобы мы предоставили вам неотредактированную расшифровку интервью, поэтому мы отказываемся это делать", - говорится в письме.
Скандальное интервью с Харрис вышло в программе "60 минут" в начале октября. В анонсе, опубликованном накануне интервью, Харрис не смогла четко ответить на вопрос ведущего о политике США по отношению к Израилю
, за что подверглась насмешкам со стороны республиканцев. Однако полная версия, показанная в эфире телеканала, не содержала этого эпизода. Трамп обвинил CBS в мошенничестве, потребовал лишить телеканал лицензии на вещание, а также предоставить полную расшифровку интервью.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.