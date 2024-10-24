https://ria.ru/20241024/tramp-1979891862.html

Трампу отказали в публикации неотредактированного интервью с Харрис

Трампу отказали в публикации неотредактированного интервью с Харрис - РИА Новости, 24.10.2024

Трампу отказали в публикации неотредактированного интервью с Харрис

Телеканал CBS News отказался публиковать полную неотредактированную версию интервью с кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис по запросу ее... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:58

2024-10-24T18:58

2024-10-24T18:58

в мире

сша

израиль

камала харрис

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Телеканал CBS News отказался публиковать полную неотредактированную версию интервью с кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис по запросу ее оппонента Дональда Трампа, сославшись на Первую поправку к конституции, гарантирующую свободу слова. "60 минут" (телепрограмма - ред.) достойно представила интервью для того, чтобы проинформировать аудиторию, а не вводить ее в заблуждение. Ваше заявление о том, что "60 минут" поступила нечестно, совершенно безосновательно", - говорится в письме руководства CBS News, направленном адвокатам Трампа и оказавшемся в распоряжении Fox News. В письме утверждается, что интервью действительно редактировалось, но лишь с целью уместить "как можно больше ответов на вопросы со стороны вице-президента, как того позволяет формат интервью на 21 минуту". "Первая поправка яростно защищает такие редакционные решения... Нет никаких юридических оснований для вашего запроса о том, чтобы мы предоставили вам неотредактированную расшифровку интервью, поэтому мы отказываемся это делать", - говорится в письме. Скандальное интервью с Харрис вышло в программе "60 минут" в начале октября. В анонсе, опубликованном накануне интервью, Харрис не смогла четко ответить на вопрос ведущего о политике США по отношению к Израилю, за что подверглась насмешкам со стороны республиканцев. Однако полная версия, показанная в эфире телеканала, не содержала этого эпизода. Трамп обвинил CBS в мошенничестве, потребовал лишить телеканал лицензии на вещание, а также предоставить полную расшифровку интервью. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241024/tramp-1979712072.html

https://ria.ru/20241023/zhaloba-1979476167.html

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в мире, сша, израиль, камала харрис, дональд трамп