https://ria.ru/20241024/tramp-1979883877.html
Путин ответил на вопрос о связях Трампа с Россией
Путин ответил на вопрос о связях Трампа с Россией - РИА Новости, 24.10.2024
Путин ответил на вопрос о связях Трампа с Россией
Президент России Владимир Путин опроверг обвинения о связях экс-президента Дональда Трампа с Россией: не было раньше, нет и сейчас. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:39
2024-10-24T18:39
2024-10-24T19:43
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин опроверг обвинения о связях экс-президента Дональда Трампа с Россией: не было раньше, нет и сейчас."Когда-то обвиняли нас и самого Трампа в том, что (он - ред.) связан как-то с Россией. Потом в результате расследования в самих Соединенных Штатах все пришли к выводу, что это полная чушь. Ничего подобного никогда не было. Не было раньше, этого нет и сейчас", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года в США следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.Трамп был 45-ым президентом США с 2017 по 2021 год.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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Путин ответил на вопрос о связях Трампа с Россией
Путин о связях Трампа с Россией: ничего подобного не было раньше, нет и сейчас
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин опроверг обвинения о связях экс-президента Дональда Трампа с Россией: не было раньше, нет и сейчас.
"Когда-то обвиняли нас и самого Трампа в том, что (он - ред.) связан как-то с Россией. Потом в результате расследования в самих Соединенных Штатах все пришли к выводу, что это полная чушь. Ничего подобного никогда не было. Не было раньше, этого нет и сейчас", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года в США следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Трамп был 45-ым президентом США с 2017 по 2021 год.