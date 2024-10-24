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Путин ответил на вопрос о связях Трампа с Россией - РИА Новости, 24.10.2024
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18:39 24.10.2024 (обновлено: 19:43 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/tramp-1979883877.html
Путин ответил на вопрос о связях Трампа с Россией
Путин ответил на вопрос о связях Трампа с Россией - РИА Новости, 24.10.2024
Путин ответил на вопрос о связях Трампа с Россией
Президент России Владимир Путин опроверг обвинения о связях экс-президента Дональда Трампа с Россией: не было раньше, нет и сейчас. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:39
2024-10-24T19:43
сша
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
россия
дональд трамп
фбр
роберт мюллер
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин опроверг обвинения о связях экс-президента Дональда Трампа с Россией: не было раньше, нет и сейчас."Когда-то обвиняли нас и самого Трампа в том, что (он - ред.) связан как-то с Россией. Потом в результате расследования в самих Соединенных Штатах все пришли к выводу, что это полная чушь. Ничего подобного никогда не было. Не было раньше, этого нет и сейчас", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года в США следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.Трамп был 45-ым президентом США с 2017 по 2021 год.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сша, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия, дональд трамп, фбр, роберт мюллер, владимир путин
США, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Россия, Дональд Трамп, ФБР, Роберт Мюллер, Владимир Путин
Путин ответил на вопрос о связях Трампа с Россией

Путин о связях Трампа с Россией: ничего подобного не было раньше, нет и сейчас

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин опроверг обвинения о связях экс-президента Дональда Трампа с Россией: не было раньше, нет и сейчас.
"Когда-то обвиняли нас и самого Трампа в том, что (он - ред.) связан как-то с Россией. Потом в результате расследования в самих Соединенных Штатах все пришли к выводу, что это полная чушь. Ничего подобного никогда не было. Не было раньше, этого нет и сейчас", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года в США следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Трамп был 45-ым президентом США с 2017 по 2021 год.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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СШАВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСРоссияДональд ТрампФБРРоберт МюллерВладимир Путин
 
 
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