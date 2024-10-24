https://ria.ru/20241024/tramp-1979712072.html

Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос

Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос - РИА Новости, 24.10.2024

Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обходит конкурентку от Демократической партии Камалу Харрис на 2 процентных пункта, следует из РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T06:15

2024-10-24T06:15

2024-10-24T06:32

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

роберт ф. кеннеди-младший

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обходит конкурентку от Демократической партии Камалу Харрис на 2 процентных пункта, следует из опроса газеты Wall Street Journal. По данным опроса, за Трампа готовы отдать голос 47% респондентов против 45% у Харрис. Еще 2% выразили поддержку Роберту Ф. Кеннеди-младшему, ранее снявшему свою кандидатуру и поддержавшему Трампа. Оставшиеся 3% не выразили уверенности в желании голосовать за кого-либо из кандидатов. При предложении выбрать только из двух кандидатов Трамп увеличил отрыв до 3% — за него выразили готовность голосовать 49% опрошенных, за Харрис — 46%. В вопросе одобрения деятельности на государственной службе Трамп также доминирует над конкуренткой. Положительно к результатам его работы отнеслись 52% респондентов, в то время как действия Харрис одобрили 42%. Опрос проводился с 19 по 22 октября, в нем приняли участие 1,5 тысячи зарегистрированных американских избирателей, погрешность составила 2,5 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240830/ssha-1969356742.html

https://ria.ru/20241011/tramp-1977534461.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, роберт ф. кеннеди-младший, выборы президента сша — 2024