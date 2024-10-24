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Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос - РИА Новости, 24.10.2024
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06:15 24.10.2024 (обновлено: 06:32 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/tramp-1979712072.html
Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос
Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос - РИА Новости, 24.10.2024
Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обходит конкурентку от Демократической партии Камалу Харрис на 2 процентных пункта, следует из РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T06:15
2024-10-24T06:32
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обходит конкурентку от Демократической партии Камалу Харрис на 2 процентных пункта, следует из опроса газеты Wall Street Journal. По данным опроса, за Трампа готовы отдать голос 47% респондентов против 45% у Харрис. Еще 2% выразили поддержку Роберту Ф. Кеннеди-младшему, ранее снявшему свою кандидатуру и поддержавшему Трампа. Оставшиеся 3% не выразили уверенности в желании голосовать за кого-либо из кандидатов. При предложении выбрать только из двух кандидатов Трамп увеличил отрыв до 3% — за него выразили готовность голосовать 49% опрошенных, за Харрис — 46%. В вопросе одобрения деятельности на государственной службе Трамп также доминирует над конкуренткой. Положительно к результатам его работы отнеслись 52% респондентов, в то время как действия Харрис одобрили 42%. Опрос проводился с 19 по 22 октября, в нем приняли участие 1,5 тысячи зарегистрированных американских избирателей, погрешность составила 2,5 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240830/ssha-1969356742.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, роберт ф. кеннеди-младший, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Роберт Ф. Кеннеди-младший, Выборы президента США — 2024
Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос

WSJ: за Трампа готовы отдать голос 47 процентов респондентов против 45 у Харрис

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обходит конкурентку от Демократической партии Камалу Харрис на 2 процентных пункта, следует из опроса газеты Wall Street Journal.
По данным опроса, за Трампа готовы отдать голос 47% респондентов против 45% у Харрис. Еще 2% выразили поддержку Роберту Ф. Кеннеди-младшему, ранее снявшему свою кандидатуру и поддержавшему Трампа. Оставшиеся 3% не выразили уверенности в желании голосовать за кого-либо из кандидатов.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев
30 августа, 01:02
При предложении выбрать только из двух кандидатов Трамп увеличил отрыв до 3% — за него выразили готовность голосовать 49% опрошенных, за Харрис — 46%.
В вопросе одобрения деятельности на государственной службе Трамп также доминирует над конкуренткой. Положительно к результатам его работы отнеслись 52% респондентов, в то время как действия Харрис одобрили 42%.
Опрос проводился с 19 по 22 октября, в нем приняли участие 1,5 тысячи зарегистрированных американских избирателей, погрешность составила 2,5 процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос
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В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисРоберт Ф. Кеннеди-младшийВыборы президента США — 2024
 
 
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