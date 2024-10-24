Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос
WSJ: за Трампа готовы отдать голос 47 процентов респондентов против 45 у Харрис
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обходит конкурентку от Демократической партии Камалу Харрис на 2 процентных пункта, следует из опроса газеты Wall Street Journal.
По данным опроса, за Трампа готовы отдать голос 47% респондентов против 45% у Харрис. Еще 2% выразили поддержку Роберту Ф. Кеннеди-младшему, ранее снявшему свою кандидатуру и поддержавшему Трампа. Оставшиеся 3% не выразили уверенности в желании голосовать за кого-либо из кандидатов.
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При предложении выбрать только из двух кандидатов Трамп увеличил отрыв до 3% — за него выразили готовность голосовать 49% опрошенных, за Харрис — 46%.
В вопросе одобрения деятельности на государственной службе Трамп также доминирует над конкуренткой. Положительно к результатам его работы отнеслись 52% респондентов, в то время как действия Харрис одобрили 42%.
Опрос проводился с 19 по 22 октября, в нем приняли участие 1,5 тысячи зарегистрированных американских избирателей, погрешность составила 2,5 процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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