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Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами - РИА Новости, 24.10.2024
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04:20 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/tramp-1979706274.html
Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами
Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами - РИА Новости, 24.10.2024
Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами
Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп резко раскритиковал администрацию Джо Байдена и Камалы Харрис, публично... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T04:20
2024-10-24T04:20
в мире
сша
джорджия
дональд трамп
джо байден
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп резко раскритиковал администрацию Джо Байдена и Камалы Харрис, публично назвав их "лузерами" во время предвыборного митинга в штате Джорджия. "Джимми Картер теперь счастливейший человек, потому что его администрация выглядит блестяще по сравнению с этими двумя лузерами", — заявил Трамп, сравнивая текущее руководство США с администрацией 39-го президента страны. Трамп отметил, что в недавнем прошлом увидел 100-летнего Картера на досрочном голосовании и пошутил: "Думаю, он проголосовал за меня". Республиканец также сделал отдельный выпад в сторону Харрис, назвав её "человеком с низким IQ", который "понятия не имеет о том, что такое экономика". Трамп регулярно выступает с критикой в адрес администрации Байдена, обвиняя её в слабой политике и неэффективном управлении страной.
https://ria.ru/20241023/tramp-1979464107.html
https://ria.ru/20240929/tramp-1975355454.html
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в мире, сша, джорджия, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джорджия, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами

Трамп раскритиковал администрацию Байдена и Харрис, публично назвав их лузерами

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп резко раскритиковал администрацию Джо Байдена и Камалы Харрис, публично назвав их "лузерами" во время предвыборного митинга в штате Джорджия.
"Джимми Картер теперь счастливейший человек, потому что его администрация выглядит блестяще по сравнению с этими двумя лузерами", — заявил Трамп, сравнивая текущее руководство США с администрацией 39-го президента страны.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Трамп якобы хотел иметь генералов, "как у Гитлера", пишут СМИ
Вчера, 05:55
Трамп отметил, что в недавнем прошлом увидел 100-летнего Картера на досрочном голосовании и пошутил: "Думаю, он проголосовал за меня". Республиканец также сделал отдельный выпад в сторону Харрис, назвав её "человеком с низким IQ", который "понятия не имеет о том, что такое экономика".
Трамп регулярно выступает с критикой в адрес администрации Байдена, обвиняя её в слабой политике и неэффективном управлении страной.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
"Такой родилась": Трамп публично оскорбил Харрис
29 сентября, 16:17
 
В миреСШАДжорджияДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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