https://ria.ru/20241024/tramp-1979706274.html

Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами

Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами - РИА Новости, 24.10.2024

Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами

Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп резко раскритиковал администрацию Джо Байдена и Камалы Харрис, публично... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T04:20

2024-10-24T04:20

2024-10-24T04:20

в мире

сша

джорджия

дональд трамп

джо байден

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп резко раскритиковал администрацию Джо Байдена и Камалы Харрис, публично назвав их "лузерами" во время предвыборного митинга в штате Джорджия. "Джимми Картер теперь счастливейший человек, потому что его администрация выглядит блестяще по сравнению с этими двумя лузерами", — заявил Трамп, сравнивая текущее руководство США с администрацией 39-го президента страны. Трамп отметил, что в недавнем прошлом увидел 100-летнего Картера на досрочном голосовании и пошутил: "Думаю, он проголосовал за меня". Республиканец также сделал отдельный выпад в сторону Харрис, назвав её "человеком с низким IQ", который "понятия не имеет о том, что такое экономика". Трамп регулярно выступает с критикой в адрес администрации Байдена, обвиняя её в слабой политике и неэффективном управлении страной.

https://ria.ru/20241023/tramp-1979464107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джорджия, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024