https://ria.ru/20241024/tramp-1979706274.html
Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами
Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами - РИА Новости, 24.10.2024
Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами
Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп резко раскритиковал администрацию Джо Байдена и Камалы Харрис, публично... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T04:20
2024-10-24T04:20
2024-10-24T04:20
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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп резко раскритиковал администрацию Джо Байдена и Камалы Харрис, публично назвав их "лузерами" во время предвыборного митинга в штате Джорджия. "Джимми Картер теперь счастливейший человек, потому что его администрация выглядит блестяще по сравнению с этими двумя лузерами", — заявил Трамп, сравнивая текущее руководство США с администрацией 39-го президента страны. Трамп отметил, что в недавнем прошлом увидел 100-летнего Картера на досрочном голосовании и пошутил: "Думаю, он проголосовал за меня". Республиканец также сделал отдельный выпад в сторону Харрис, назвав её "человеком с низким IQ", который "понятия не имеет о том, что такое экономика". Трамп регулярно выступает с критикой в адрес администрации Байдена, обвиняя её в слабой политике и неэффективном управлении страной.
https://ria.ru/20241023/tramp-1979464107.html
https://ria.ru/20240929/tramp-1975355454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джорджия, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джорджия, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами
Трамп раскритиковал администрацию Байдена и Харрис, публично назвав их лузерами
ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп резко раскритиковал администрацию Джо Байдена и Камалы Харрис, публично назвав их "лузерами" во время предвыборного митинга в штате Джорджия.
"Джимми Картер теперь счастливейший человек, потому что его администрация выглядит блестяще по сравнению с этими двумя лузерами", — заявил Трамп, сравнивая текущее руководство США с администрацией 39-го президента страны.
Трамп отметил, что в недавнем прошлом увидел 100-летнего Картера на досрочном голосовании и пошутил: "Думаю, он проголосовал за меня". Республиканец также сделал отдельный выпад в сторону Харрис, назвав её "человеком с низким IQ", который "понятия не имеет о том, что такое экономика".
Трамп регулярно выступает с критикой в адрес администрации Байдена, обвиняя её в слабой политике и неэффективном управлении страной.