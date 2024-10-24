https://ria.ru/20241024/tramp-1979704149.html

Трамп угрожал Макрону введением пошлин на французские вина и шампанское

Трамп угрожал Макрону введением пошлин на французские вина и шампанское - РИА Новости, 24.10.2024

Трамп угрожал Макрону введением пошлин на французские вина и шампанское

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что угрожал президенту Франции Эммануэлю Макрону введением 100% пошлин на французские вина и шампанское в ответ на РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T03:45

2024-10-24T03:45

2024-10-24T03:45

в мире

сша

франция

джорджия

дональд трамп

эммануэль макрон

стивен мнучин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969638896_0:303:3066:2028_1920x0_80_0_0_c55d34a7c50df79995abd48ff1bab59d.jpg

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что угрожал президенту Франции Эммануэлю Макрону введением 100% пошлин на французские вина и шампанское в ответ на решение европейской страны ввести 25% налог на товары американских компаний. Выступая на митинге перед сторонниками в штате Джорджия, Трамп отметил, что сначала поручил своим помощникам и министру финансов Стивену Мнучину попытаться разрешить этот вопрос с французскими властями через дипломатические каналы, однако их усилия не увенчались успехом. "Я сказал: у вас еще один шанс повлиять на это решение, но они вернулись и сказали: "сэр, они не соглашаются"", — рассказал Трамп, описывая ситуацию. После этого Трамп лично позвонил Макрону. "Я сказал: "Эммануэль, вот в чем дело. Вы несправедливо обкладываете наши компании налогом в 25%. Если вы не снимете его до конца рабочего дня, я введу 100% пошлины на каждую бутылку вина и шампанского, поступающую в США", — рассказал Трамп. По словам Трампа, после короткого обсуждения Макрон согласился на условия США. "Он перезвонил мне и сказал: "Мы решили отменить налог для американских компаний". Трамп добавил, что подобные решительные меры позволили защитить интересы американских компаний за рубежом. Трамп отметил, что его администрация не собиралась терпеть подобные действия и была готова действовать жестко для защиты экономических интересов США.

https://ria.ru/20240918/frantsiya-1973313537.html

https://ria.ru/20240404/poshliny-1937676604.html

сша

франция

джорджия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, франция, джорджия, дональд трамп, эммануэль макрон, стивен мнучин