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Трамп угрожал Макрону введением пошлин на французские вина и шампанское - РИА Новости, 24.10.2024
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03:45 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/tramp-1979704149.html
Трамп угрожал Макрону введением пошлин на французские вина и шампанское
Трамп угрожал Макрону введением пошлин на французские вина и шампанское - РИА Новости, 24.10.2024
Трамп угрожал Макрону введением пошлин на французские вина и шампанское
Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что угрожал президенту Франции Эммануэлю Макрону введением 100% пошлин на французские вина и шампанское в ответ на РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T03:45
2024-10-24T03:45
в мире
сша
франция
джорджия
дональд трамп
эммануэль макрон
стивен мнучин
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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что угрожал президенту Франции Эммануэлю Макрону введением 100% пошлин на французские вина и шампанское в ответ на решение европейской страны ввести 25% налог на товары американских компаний. Выступая на митинге перед сторонниками в штате Джорджия, Трамп отметил, что сначала поручил своим помощникам и министру финансов Стивену Мнучину попытаться разрешить этот вопрос с французскими властями через дипломатические каналы, однако их усилия не увенчались успехом. "Я сказал: у вас еще один шанс повлиять на это решение, но они вернулись и сказали: "сэр, они не соглашаются"", — рассказал Трамп, описывая ситуацию. После этого Трамп лично позвонил Макрону. "Я сказал: "Эммануэль, вот в чем дело. Вы несправедливо обкладываете наши компании налогом в 25%. Если вы не снимете его до конца рабочего дня, я введу 100% пошлины на каждую бутылку вина и шампанского, поступающую в США", — рассказал Трамп. По словам Трампа, после короткого обсуждения Макрон согласился на условия США. "Он перезвонил мне и сказал: "Мы решили отменить налог для американских компаний". Трамп добавил, что подобные решительные меры позволили защитить интересы американских компаний за рубежом. Трамп отметил, что его администрация не собиралась терпеть подобные действия и была готова действовать жестко для защиты экономических интересов США.
https://ria.ru/20240918/frantsiya-1973313537.html
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в мире, сша, франция, джорджия, дональд трамп, эммануэль макрон, стивен мнучин
В мире, США, Франция, Джорджия, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Стивен Мнучин
Трамп угрожал Макрону введением пошлин на французские вина и шампанское

Трамп угрожал Макрону ответом на решение о налогах на американские товары

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что угрожал президенту Франции Эммануэлю Макрону введением 100% пошлин на французские вина и шампанское в ответ на решение европейской страны ввести 25% налог на товары американских компаний.
Выступая на митинге перед сторонниками в штате Джорджия, Трамп отметил, что сначала поручил своим помощникам и министру финансов Стивену Мнучину попытаться разрешить этот вопрос с французскими властями через дипломатические каналы, однако их усилия не увенчались успехом.
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"Я сказал: у вас еще один шанс повлиять на это решение, но они вернулись и сказали: "сэр, они не соглашаются"", — рассказал Трамп, описывая ситуацию.
После этого Трамп лично позвонил Макрону. "Я сказал: "Эммануэль, вот в чем дело. Вы несправедливо обкладываете наши компании налогом в 25%. Если вы не снимете его до конца рабочего дня, я введу 100% пошлины на каждую бутылку вина и шампанского, поступающую в США", — рассказал Трамп.
По словам Трампа, после короткого обсуждения Макрон согласился на условия США. "Он перезвонил мне и сказал: "Мы решили отменить налог для американских компаний". Трамп добавил, что подобные решительные меры позволили защитить интересы американских компаний за рубежом.
Трамп отметил, что его администрация не собиралась терпеть подобные действия и была готова действовать жестко для защиты экономических интересов США.
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