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Путин заявил о росте товарооборота России и Вьетнама

Путин заявил о росте товарооборота России и Вьетнама - РИА Новости, 24.10.2024

Путин заявил о росте товарооборота России и Вьетнама

Товарооборот России и Вьетнама растет, в январе-августе 2024 года он прибавил 25%, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T23:18

2024-10-24T23:18

2024-10-24T23:49

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Вьетнама растет, в январе-августе 2024 года он прибавил 25%, сообщил президент России Владимир Путин."Растет товарооборот, в 2023 году он увеличился на 8,3%, до 5 миллиардов долларов, а в январе-августе прибавил сразу 25%", - сказал Путин на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем.Глава государства добавил, что межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству работает ритмично."Налажено сотрудничество в энергетической сфере, промышленном производстве, в агропромышленном комплексе, в области образовании", - также указал Путин.

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россия, вьетнам, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин