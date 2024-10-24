https://ria.ru/20241024/terakt-1979837353.html

МВД Турции установило личность совершившей теракт женщины

МВД Турции установило личность совершившей теракт женщины - РИА Новости, 24.10.2024

МВД Турции установило личность совершившей теракт женщины

Специалисты установили личность женщины, участвовавшей в террористическом нападении в Анкаре, как и ликвидированный вместе с ней боевик, она оказалась членом... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:09

2024-10-24T16:09

2024-10-24T16:09

рабочая партия курдистана

генеральная прокуратура рф

ирак

анкара (провинция)

турция

в мире

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СТАМБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Специалисты установили личность женщины, участвовавшей в террористическом нападении в Анкаре, как и ликвидированный вместе с ней боевик, она оказалась членом запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК), сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Теракт произошел в среду в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), говорил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая. "Мы установили личность второго ликвидированного террориста, напавшего на TUSAŞ. Предателем оказалась член РПК Мине Севджин Алчичек. Таким образом, оба нападавших - из РПК", - написал министр в соцсети X. Ерликая ранее сообщал, что мужчиной, который также участвовал в нападении и был ликвидирован, оказался член РПК Али Орек по кличке Rojger. По данным минздрава Турции, восемь из 22 пострадавших выписаны из больниц в четверг. Минобороны Турции ранее сообщило, что с ночи четверга ВВС Турции уничтожили не менее 47 террористических целей и большое число боевиков "Рабочей партии Курдистана" на севере Сирии и Ирака. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20241024/ankara-1979703951.html

ирак

анкара (провинция)

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Боевики, совершившие теракт на промышленном объекте в Анкаре Группа боевиков могла участвовать в теракте на промышленном объекте в Анкаре, один-два прорвались в здание, передает турецкий Habertürk. Телеканал также показал кадры с боевиками, подъехавшими на такси к проходной компании Tusaş. 2024-10-24T16:09 true PT0M06S

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рабочая партия курдистана, генеральная прокуратура рф, ирак, анкара (провинция), турция, в мире