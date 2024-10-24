https://ria.ru/20241024/temyakov-1978728344.html

Евгений Темяков: зарплатная карта – это не сейф, а копилка

Евгений Темяков: зарплатная карта – это не сейф, а копилка - РИА Новости, 24.10.2024

Евгений Темяков: зарплатная карта – это не сейф, а копилка

Конкуренция за клиентов с каждым годом ощутимо обостряется. Стремление банков давать клиентам больше, чем просто пластиковую карту или открытие счета,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:50

2024-10-24T13:50

2024-10-24T13:50

интервью

экономика

втб (банк)

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Конкуренция за клиентов с каждым годом ощутимо обостряется. Стремление банков давать клиентам больше, чем просто пластиковую карту или открытие счета, стимулирует к постоянному развитию предложений. На этом фоне банки предлагают по зарплатным проектам все более выгодные условия: как для организации-работодателя, так и для работника. Как предприятию выбрать долгосрочного партнера по зарплатному проекту, какие преимущества дает зарплатная карта и как проходит одна из крупнейших интеграций в банковском секторе, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления "Зарплатные проекты" ВТБ Евгений Темяков.- Для начала хочется разобраться как изменился подход компаний в выборе банка, обслуживающего зарплатный проект? Может ли такой выбор стать дополнительным "якорем" для удержания сотрудников и инструментом повышения их лояльности работодателю?- Меньше 10 лет назад, подключая зарплатный проект, банки устанавливали комиссию как за обслуживание счетов, так и за выпуск карт. Сегодня ситуация развернулась ровно на 180 градусов: банки дают корпоративным клиентам дополнительные преимущества, а сам зарплатный проект, включая выпуск карт сотрудникам, обслуживание и их доставку для бизнеса бесплатен.К выбору ключевого финансового партнера крупные компании подходят основательно, зачастую используя штат сотрудников в качестве весомого аргумента. Банки же заинтересованы в расширении активной клиентской базы и готовы предлагать нестандартные условия.А вот конкретные требования уже формируются в ходе переговоров и зависят от потребностей бизнеса. Кто-то традиционно делает акцент на выгоду в части корпоративного обслуживания: условия кредитования, эквайринг, РКО, размещение средств. Другие включают в льготный пакет дополнительные бонусы для сотрудников, чтобы повысить их лояльность к работодателю. Третьи ищут золотую середину, настраивая зарплатный проект под удовлетворение потребностей бизнеса и команды.Например, есть проекты, когда мы предлагаем индивидуальные условия по ипотечным кредитам для работников того или иного предприятия, реализуем совместные проекты по Эндаумент-фондам. Здесь бизнес вправе торговаться и выбирать лучшее предложение на рынке. Нередко это происходит в режиме открытого и прозрачного тендера.- На что ориентируется крупный бизнес и каковы запросы небольших компаний?- Федеральные игроки с широкой региональной сетью, отдают предпочтение партнерству с универсальным банком, который может предложить максимальную доступность финансового обслуживания, включая офисную и банкоматную сети и выездной сервис. Помимо этого они рассчитывают сразу на комплекс услуг - от классических расчетно-кассового обслуживания и зарплатного проекта, до организации внешнеэкономической деятельности и валютного контроля. Эти критерии используют крупные предприятия при формировании итогового коммерческого предложения. Логика здесь понятна - компания заинтересована в сокращении операционных расходов.Малые и микропредприятия делают ставки на скорость предоставления услуг и способность банка оказывать их в цифровом формате без обращения в офис, с минимальным пакетом бумажных документов. Второе по важности - способность банка взять на себя все задачи по настройке проекта, доставке карт, организации дистанционного обслуживания компании. Здесь важны сервис, высокая скорость и уровень поддержки, способность решать вопросы онлайн круглосуточно.- А какие еще преимущества банк может предложить предприятию за подключение зарплатного проекта?- Помимо уже упомянутого расчетно-кассового обслуживания это обмен платежами с контрагентами с различных счетов и из разных филиалов, размещение свободных средств компании на краткосрочный депозит (overnight), помощь в выпуске облигаций и другое. После 2022 года значимым фактором при выборе банка-партнера для многих клиентов стала возможность проведения международных платежей с дружественными странами. Сегодня это важное требование на рынке, поэтому банк должен быть готов на дополнительные расходы и риски по обеспечению таких операций.- Отмена так называемого "зарплатного рабства" позволяет сотрудникам компаний самостоятельно выбирать банк для перечисления ежемесячного заработка. На что нужно обращать внимание при выборе основного финансового партнера розничным клиентам?- После того, как у россиян появилась возможность без комиссии переводить до 30 млн рублей через СБП на свои счета в другом банке, конкуренция за клиента усилилась. У банков появился дополнительный стимул развивать свои продукты и сервисы. Для зарплатного партнера это вызов - клиент выбирает тот продукт, который отвечает его текущим потребностям. Мы регулярно следим за такими изменениями и развиваем наше предложение клиентам, например, этой весной произошла большая его перезагрузка. Банк должен подобрать "ключ к сердцу" клиента, дать весомые преимущества за то, чтобы тот доверил ему "самое дорогое" - свой ежемесячный заработок. Основным критерием у большинства клиентов является надежность банка, клиентам важно быть уверенными в сохранности своих заработанных средств. Далее выбирают технологичность и доступность, скорость, мобильность, круглосуточная техническая поддержка, возможность снимать деньги в банкоматах любых банков без комиссии.- Какие преимущества у зарплатных карт перед обычными дебетовыми, открываемыми для повседневных трат?- Исторически классическим преимуществом зарплатных клиентов считались лучшие условия кредитования. Логика здесь понятна: банк видит поступления зарплаты и может снижать риски при принятии кредитных решений. Но с изменением ключевой ставки и условий на рынке мы видим, что в числе популярных бонусов, которые сейчас даже более актуальны - процентные надбавки по депозитам и накопительным счетам, а также выгодный кешбэк. ВТБ, например, полностью обновил программу лояльности в этом году, предоставив клиентам самостоятельный выбор категорий и ежемесячные выплаты по ним в рублях. Клиенты, получающие зарплату в ВТБ, получают возможность выбрать дополнительную категорию кешбэка.Мы уже говорили про международные платежи, так вот: банк может предоставлять такую возможность не только бизнесу, но и его персоналу. Такое предложение сейчас актуально для сотрудников многих крупных корпораций, продвинутых компаний из сферы ИТ и телекоммуникаций. Работники этой сферы выбирают для себя партнерский банк, имеющий развитый сервис трансграничных переводов и отделения в зарубежных странах.Поэтому зарплатная карта для клиента – это не просто сейф, в котором деньги лежат, а копилка. Ведь вместе с ней клиент получает доступ к дополнительным финансовым возможностям.- Как можно грамотно распорядиться зарплатными начислениями, даже если отложить с них "вдолгую" не получается?- Самое простое в условиях высоких ставок - размещать свою зарплату на накопительном счете, это ликвидный инструмент. Если деньги срочно понадобятся, их можно оттуда снять, но в целом это будет давать до 22% при текущем уровне ключевой ставки. Вот еще один пример: можно оформить кредитную карту и пользоваться деньгами банка в течение грейс-периода без выплаты процентов. При этом собственные средства разместить на накопительном счете. К окончанию грейс-периода задолженность нужно будет просто закрыть, и бонусом получить накопленные проценты по сбережениям. Дополнительная выгода в данном случае – кешбэк по кредитной карте, причем у зарплатных клиентов набор категорий по кредитке обычно больше, чем у обычных клиентов. Соответственно, вы получаете возможность пользоваться деньгами банка, при этом сберегая свои деньги и получая дополнительный доход.- Сейчас банки начинают активно предлагать клиентам различные семейные программы. Выгодно ли обслуживаться всей семьей в одном банке или лучше не "держать все яйца в одной корзине"?- Тенденция взаимоотношений банк - клиент в последние годы такова, что семье выгоднее держать средства в одном банке. Семейный банк – это одно из перспективных направлений, куда ВТБ, как и его основные конкуренты, сегодня инвестируют. Тут надо учитывать интересы каждого члена семьи. Пенсионеров интересуют выгодные сберегательные продукты и возможность уберечь свои деньги от мошенников. Еще одна важная деталь – "мягкое" погружение детей в финансовый рынок. Им можно заказать детские карты, настроить лимиты. В результате ребенок учится распоряжаться собственным бюджетом и может пользоваться карточкой, расплачиваться в магазинах и онлайн, но только в пределах установленных ограничений.- Этой весной ВТБ "перезагрузил" зарплатный проект. В чем была необходимость вывода обновленного предложения? Как его восприняли потребители?- Зарплатный рынок очень конкурентный, и, если каждый год не делать обновления, можно оказаться среди отстающих. Мы упростили переход физических лиц на зарплатный проект ВТБ, открыв доступ к нему клиентам других банков. Учитывая цикл роста ключевой ставки, сделали фокус на сберегательных продуктах, актуальность которых резко возросла. Также частью перезагрузки стала новая программа лояльности с переходом кешбэка в рубли и широким выбором категорий. Помимо этого, улучшили условия по транзакционным операциям – отменили комиссии за снятие денег в банкоматах сторонних банков и за СМС-информирование. Потребитель позитивно оценил изменения зарплатного проекта. На сегодняшний день уже более 60% ежемесячных поступлений от работодателя клиенты перераспределяют через продукты и сервисы ВТБ. Зарплатный портфель банка с начала года вырос на 8% до 8,6 млн активных клиентов. Мы видим большой клиентопоток к нам из других банков, в том числе из "Открытия".- Какую долю клиентов вы уже перевели в ВТБ?- Мы двигаемся даже быстрее, чем прогнозировали и на сегодняшний день уже более 450 тысяч клиентов "Открытия" стали получать зарплату на счета ВТБ. До конца года завершим интеграцию, в результате чего наша доля на рынке зарплатных проектов увеличится до 18%. Практически каждый пятый россиянин будет получать зарплату на карту ВТБ.- А как этот переход осуществляется технологически? Должны ли клиенты куда-то ходить и заполнять бумаги или есть возможность все сделать онлайн?- Мы обеспечили омниканальность, это когда клиент может осуществить переход в любом удобном для него формате: как в онлайн-среде, так и при личном контакте с сотрудником банка. Потребитель может просто прийти в офис, подписать документы и перевыпустить карту. Этот путь выбирают те, кому важно лично пообщаться с представителем банка, подписать с ним документы, задать вопросы. Тем, кому привычнее цифровой путь, делают это в несколько кликов в приложении "Открытия" или ВТБ и автоматически переводят свои счета. А новые зарплатные карты доставляют выездные менеджеры в любую точку присутствия ВТБ.

https://realty.ria.ru/20241017/vtb-1978454146.html

https://ria.ru/20241012/inflyatsiya-1977701648.html

https://ria.ru/20241009/litvinov-1977216514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, экономика, втб (банк)