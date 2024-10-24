https://ria.ru/20241024/telo-1979788352.html

В Кировской области нашли тело пропавшего ребенка

В Кировской области нашли тело пропавшего ребенка - РИА Новости, 24.10.2024

В Кировской области нашли тело пропавшего ребенка

Тело пятилетнего мальчика, пропавшего в среду вечером в Кировской области, обнаружили в водоеме, сообщило региональное следственное управление СК РФ в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:17

2024-10-24T13:17

2024-10-24T13:17

происшествия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Тело пятилетнего мальчика, пропавшего в среду вечером в Кировской области, обнаружили в водоеме, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. Сообщение о безвестном исчезновении в городе Яранске 5-летнего мальчика, который вечером ушел из дома и не вернулся, поступило 23 октября. Было возбуждено уголовное дело, поиски вели сотрудники СК, МВД и волонтеры. "В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками полиции тело ребёнка было обнаружено в водоеме", - говорится в сообщении регионального СУСК. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская с целью установления причин смерти.

https://ria.ru/20240428/telo-1942930334.html

кировская область

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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)