Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области нашли тело пропавшего ребенка - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/telo-1979788352.html
В Кировской области нашли тело пропавшего ребенка
В Кировской области нашли тело пропавшего ребенка - РИА Новости, 24.10.2024
В Кировской области нашли тело пропавшего ребенка
Тело пятилетнего мальчика, пропавшего в среду вечером в Кировской области, обнаружили в водоеме, сообщило региональное следственное управление СК РФ в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:17
2024-10-24T13:17
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Тело пятилетнего мальчика, пропавшего в среду вечером в Кировской области, обнаружили в водоеме, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. Сообщение о безвестном исчезновении в городе Яранске 5-летнего мальчика, который вечером ушел из дома и не вернулся, поступило 23 октября. Было возбуждено уголовное дело, поиски вели сотрудники СК, МВД и волонтеры. "В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками полиции тело ребёнка было обнаружено в водоеме", - говорится в сообщении регионального СУСК. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская с целью установления причин смерти.
https://ria.ru/20240428/telo-1942930334.html
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кировской области нашли тело пропавшего ребенка

СК: тело пропавшего в Кировской области пятилетнего мальчика нашли в водоеме

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Тело пятилетнего мальчика, пропавшего в среду вечером в Кировской области, обнаружили в водоеме, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале.
Сообщение о безвестном исчезновении в городе Яранске 5-летнего мальчика, который вечером ушел из дома и не вернулся, поступило 23 октября. Было возбуждено уголовное дело, поиски вели сотрудники СК, МВД и волонтеры.
"В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками полиции тело ребёнка было обнаружено в водоеме", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская с целью установления причин смерти.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
В Бурятии нашли тело пропавшего 4-летнего мальчика
28 апреля, 15:48
 
ПроисшествияКировская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала