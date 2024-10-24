https://ria.ru/20241024/tashkent-1979646902.html

"Так не умирают". Гибель журналистки в Ташкенте вызвала много вопросов

"Так не умирают". Гибель журналистки в Ташкенте вызвала много вопросов - РИА Новости, 24.10.2024

"Так не умирают". Гибель журналистки в Ташкенте вызвала много вопросов

В столице Узбекистана расследуют дело о гибели россиянки Инессы Паперной и ее спутника. Тела обнаружили в гостиничном номере. Предварительная причина смерти —... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T08:00

2024-10-24T08:00

2024-10-24T08:02

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общество

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природный газ

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Глеб Подгорский. В столице Узбекистана расследуют дело о гибели россиянки Инессы Паперной и ее спутника. Тела обнаружили в гостиничном номере. Предварительная причина смерти — отравление газом, однако у многих эта версия вызывает вопросы. РИА Новости разбиралось в ситуации.Бюджетный отель"Друзья! Кто в Ташкенте. Напишите, пожалуйста, где бюджетно можно остановиться".Это последнее сообщение в соцсети журналистки Инессы Паперной. Спустя почти месяц, 22 октября, стало известно, что ее вместе со спутником Максимом Радченко нашли мертвыми в номере гостиницы "Караман палас" в узбекской столице.В пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана сообщили, что смерть наступила в результате "отравления неустановленной этиологии". И добавили, что расследуют дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Также в ванной комнате номера этажом ниже обнаружили мертвым гражданина Узбекистана. Причина смерти такая же.На время следствия гостиницу закрыли. Виновным грозит от семи до 12 лет.Болотный газМать погибшей Любовь Паперная сообщила агентству, что пока не получала официальных документов о смерти дочери. Более точная информация будет после результатов анализов и вскрытия.По предварительной версии, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна.При этом, как выяснило РИА Новости, в "Караман палас" нет бассейна. Сама гостиница, открывшаяся в этом году, небольшая — всего десять номеров. Цена за сутки — от четырех до шести тысяч рублей. Набор удобств стандартный: чайник, телевизор, кондиционер.В местных СМИ со ссылкой на следствие приводят такую версию: постояльцы могли задохнуться из-за болотного газа — метана. В природных условиях он выделяется из стоячих водоемов в результате гниения органики. В чистом виде для человека безопасен, однако отравиться можно другими веществами в его составе.Поэтому токсикологи пока не торопятся комментировать случившееся. "Поступающая информация крайне скудная, нет экспертиз, предполагать можно все что угодно", — заявили опрошенные РИА Новости специалисты."Так не бывает"В свою очередь, эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян предполагает, что речь может идти о бытовом газе."Сперва важно понимать, откуда именно поступает газ. В туркменском, например, достаточно много высокотоксичных сернистых соединений. С таким нужно обращаться осторожно, не забывать перекрывать кран на кухне. Накопление может привести к гибели, но лишь в том случае, если нет вообще никакой вентиляции, а газ включен на протяжении нескольких часов. Чем чище метан, тем сильнее будет отравление", — поясняет он.По его мнению, версия про чистку бассейна, которую распространили медиа, — "надуманная и экзотическая"."Сложно представить, что один баллон с хлором выпустили в бассейн, а второй забыли плотно закрыть и газ вдруг поднялся по системе трубопроводов в гостиничный номер, — говорит Петросян. — Ладно бы еще из ресторана отеля, что, впрочем, тоже маловероятно. Такого обычно не происходит".Перестали отвечатьИнесса со спутником должны были вернуться в Москву 20 октября. Накануне Максим сообщил близким, что чувствует себя неважно, но в детали не вдавался.Друзья заподозрили неладное, как только пара перестала выходить на связь. Обратились к родственникам, которые живут в Ташкенте (Максим неоднократно ездил к ним), те приехали в гостиницу. На стук никто не ответил — пришлось вскрывать номер.Паперной было 47 лет, у нее остался 12-летний сын. Сперва сотрудничала с журналом "Профиль", затем с изданием "Лента". Писала в основном про экономику.О личной жизни в соцсетях рассказывала редко. Так, в сентябре сообщила, что отдыхает в Сербии: "Случился отпуск впервые за долгое время".Тела уже в Москве. Родные погибших не исключают, что подадут на отель в суд. Но сперва нужно определить истинную причину смерти.

https://ria.ru/20240901/turistka-1969755836.html

https://ria.ru/20240703/dtp-1957067102.html

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ташкент, москва, общество, узбекистан, природный газ