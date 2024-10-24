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В волгоградском селе Райгород простились с погибшим бойцом СВО - РИА Новости, 24.10.2024
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В волгоградском селе Райгород простились с погибшим бойцом СВО
В волгоградском селе Райгород простились с погибшим бойцом СВО - РИА Новости, 24.10.2024
В волгоградском селе Райгород простились с погибшим бойцом СВО
Жители села Райгород в Волгоградской области и сослуживцы приняли участие в прощании с Николаем Устьянцевым, погибшим в ходе СВО, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:57
2024-10-24T14:57
специальная военная операция на украине
общество
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 24 окт – РИА Новости. Жители села Райгород в Волгоградской области и сослуживцы приняли участие в прощании с Николаем Устьянцевым, погибшим в ходе СВО, сообщила РИА Новости директор сельского дома культуры Светлана Нитка. По ее словам, Устьянцев ушел на СВО добровольцем в 2022 году. Нитка сообщила, что он несколько раз был ранен, а в канун Нового года приходил в сельский дом культуры на встречу с детьми. Погиб он, по информации собеседницы агентства, в начале октября во время выполнения боевого задания, похороны прошли в среду. "Прощание началось во дворе дома, где проживает его семья, а продолжилось в районном доме культуры. Приехало очень много людей: жители нашего села, из Светлого Яра (райцентра – ред.), Николай там раньше жил. И много было сослуживцев, наверное, человек семь – я столько заметила. Возможно, их было и больше, не все в форме", - сказала Нитка, добавив, что бойца похоронили на кладбище в райцентре. По ее словам, Устьянцев был порядочным человеком и хорошим семьянином, у него остались жена и двое детей-школьников. По данным местных СМИ, Устьянцев за время службы награжден орденами Суворова и Мужества, ко второму ордену Мужества представлен посмертно.
https://ria.ru/20240925/sudzha-1974524642.html
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общество, волгоградская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Волгоградская область
В волгоградском селе Райгород простились с погибшим бойцом СВО

Жители волгоградского села Райгород простились с погибшим бойцом СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛампады
Лампады - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВОЛГОГРАД, 24 окт – РИА Новости. Жители села Райгород в Волгоградской области и сослуживцы приняли участие в прощании с Николаем Устьянцевым, погибшим в ходе СВО, сообщила РИА Новости директор сельского дома культуры Светлана Нитка.
По ее словам, Устьянцев ушел на СВО добровольцем в 2022 году. Нитка сообщила, что он несколько раз был ранен, а в канун Нового года приходил в сельский дом культуры на встречу с детьми. Погиб он, по информации собеседницы агентства, в начале октября во время выполнения боевого задания, похороны прошли в среду.
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"Прощание началось во дворе дома, где проживает его семья, а продолжилось в районном доме культуры. Приехало очень много людей: жители нашего села, из Светлого Яра (райцентра – ред.), Николай там раньше жил. И много было сослуживцев, наверное, человек семь – я столько заметила. Возможно, их было и больше, не все в форме", - сказала Нитка, добавив, что бойца похоронили на кладбище в райцентре.
По ее словам, Устьянцев был порядочным человеком и хорошим семьянином, у него остались жена и двое детей-школьников.
По данным местных СМИ, Устьянцев за время службы награжден орденами Суворова и Мужества, ко второму ордену Мужества представлен посмертно.
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