https://ria.ru/20241024/svo-1979817640.html

В волгоградском селе Райгород простились с погибшим бойцом СВО

В волгоградском селе Райгород простились с погибшим бойцом СВО - РИА Новости, 24.10.2024

В волгоградском селе Райгород простились с погибшим бойцом СВО

Жители села Райгород в Волгоградской области и сослуживцы приняли участие в прощании с Николаем Устьянцевым, погибшим в ходе СВО, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:57

2024-10-24T14:57

2024-10-24T14:57

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ВОЛГОГРАД, 24 окт – РИА Новости. Жители села Райгород в Волгоградской области и сослуживцы приняли участие в прощании с Николаем Устьянцевым, погибшим в ходе СВО, сообщила РИА Новости директор сельского дома культуры Светлана Нитка. По ее словам, Устьянцев ушел на СВО добровольцем в 2022 году. Нитка сообщила, что он несколько раз был ранен, а в канун Нового года приходил в сельский дом культуры на встречу с детьми. Погиб он, по информации собеседницы агентства, в начале октября во время выполнения боевого задания, похороны прошли в среду. "Прощание началось во дворе дома, где проживает его семья, а продолжилось в районном доме культуры. Приехало очень много людей: жители нашего села, из Светлого Яра (райцентра – ред.), Николай там раньше жил. И много было сослуживцев, наверное, человек семь – я столько заметила. Возможно, их было и больше, не все в форме", - сказала Нитка, добавив, что бойца похоронили на кладбище в райцентре. По ее словам, Устьянцев был порядочным человеком и хорошим семьянином, у него остались жена и двое детей-школьников. По данным местных СМИ, Устьянцев за время службы награжден орденами Суворова и Мужества, ко второму ордену Мужества представлен посмертно.

https://ria.ru/20240925/sudzha-1974524642.html

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общество, волгоградская область