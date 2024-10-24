https://ria.ru/20241024/svo-1979790580.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 24.10.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли до 280 человек и девять единиц бронетехники, в том числе танк, восемь украинских военнослужащих сдались в плен,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:25

2024-10-24T13:25

2024-10-24T13:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли до 280 человек и девять единиц бронетехники, в том числе танк, восемь украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, уничтожены девять единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 26222 военнослужащих, 176 танков, 93 боевые машины пехоты, 104 бронетранспортера, 995 боевых бронированных машин, 683 автомобиля, 226 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 56 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979777282.html

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вооруженные силы украины, россия, сша