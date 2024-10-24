https://ria.ru/20241024/svo-1979773984.html

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в трех районах Харьковской области

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в трех районах Харьковской области - РИА Новости, 24.10.2024

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в трех районах Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:26

2024-10-24T12:26

2024-10-24T12:31

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Охримовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и два склада с боеприпасами", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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волчанск

харьковская область

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вооруженные силы украины, россия, волчанск, харьковская область, в мире