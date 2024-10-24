https://ria.ru/20241024/sud-1979859487.html
Американка обвинила Character.AI и Google в смерти своего сына
Американка обвинила Character.AI и Google в смерти своего сына - РИА Новости, 24.10.2024
Американка обвинила Character.AI и Google в смерти своего сына
Женщина из американской Флориды подала в суд на компанию, занимающейся чат-ботом Character.AI, и корпорацию Google, утверждая, что чат-бот виноват в смерти её... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:23
2024-10-24T17:23
2024-10-24T17:27
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Женщина из американской Флориды подала в суд на компанию, занимающейся чат-ботом Character.AI, и корпорацию Google, утверждая, что чат-бот виноват в смерти её 14-летнего сына, сообщает телеканал CBS News. "Мать из Флориды подала иск против компании, занимающейся искусственным интеллектом Character.AI, и Google, утверждая, что чат-бот Character.AI подтолкнул ее сына к самоубийству", - говорится в публикации. По данным телеканала, 14-летний Сьюэлл Сетцер III покончил с собой в феврале после общения с персонажем, созданной по образу Дейенерис Таргариен из телесериала "Игра престолов", в чат-боте Character.AI. Мать мальчика рассказала, что тот якобы состоял в отношениях с этим персонажем. Она добавила, что сын вел переписки с несколькими ботами сразу, но романтические отношения у него были лишь с Таргариен. "Он думал, что, закончив свою жизнь здесь, он сможет попасть в виртуальную реальность или "её мир", - приводит телеканал слова матери. Представитель Google заявил телеканалу, что корпорация не принимала участие в разработке чат-бота. При этом в августе они заключили соглашение, которое дает доступ к технологиям Character.AI, но Google пока не использовала их. Character.Аi – это приложение с функцией чат-бота на основе искусственного интеллекта, в котором можно создать своего персонажа, настроив его характер по своему усмотрению, или выбрать из готовых.
https://ria.ru/20240814/minjust-1966092951.html
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в мире, технологии, флорида, google
В мире, Технологии, Флорида, Google
Американка обвинила Character.AI и Google в смерти своего сына
CBS News: американка подала в суд на Character.AI и Google из-за смерти сына
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Женщина из американской Флориды подала в суд на компанию, занимающейся чат-ботом Character.AI, и корпорацию Google, утверждая, что чат-бот виноват в смерти её 14-летнего сына, сообщает телеканал CBS News
.
"Мать из Флориды подала иск против компании, занимающейся искусственным интеллектом Character.AI, и Google, утверждая, что чат-бот Character.AI подтолкнул ее сына к самоубийству", - говорится в публикации.
По данным телеканала, 14-летний Сьюэлл Сетцер III покончил с собой в феврале после общения с персонажем, созданной по образу Дейенерис Таргариен из телесериала "Игра престолов", в чат-боте Character.AI. Мать мальчика рассказала, что тот якобы состоял в отношениях с этим персонажем. Она добавила, что сын вел переписки с несколькими ботами сразу, но романтические отношения у него были лишь с Таргариен.
"Он думал, что, закончив свою жизнь здесь, он сможет попасть в виртуальную реальность или "её мир", - приводит телеканал слова матери.
Представитель Google заявил телеканалу, что корпорация не принимала участие в разработке чат-бота. При этом в августе они заключили соглашение, которое дает доступ к технологиям Character.AI, но Google пока не использовала их.
Character.Аi – это приложение с функцией чат-бота на основе искусственного интеллекта, в котором можно создать своего персонажа, настроив его характер по своему усмотрению, или выбрать из готовых.