https://ria.ru/20241024/sud-1979762336.html
Нападавшему на мурманского губернатора грозит более 14 лет лишения свободы
Нападавшему на мурманского губернатора грозит более 14 лет лишения свободы - РИА Новости, 24.10.2024
Нападавшему на мурманского губернатора грозит более 14 лет лишения свободы
Сторона обвинения требует назначить Александру Быданову по делу о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса наказание в виде 14,5 лет колонии... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:45
2024-10-24T11:45
2024-10-24T11:48
происшествия
мурманская область
андрей чибис
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АПАТИТЫ (Мурманская обл.), 24 окт – РИА Новости. Сторона обвинения требует назначить Александру Быданову по делу о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса наказание в виде 14,5 лет колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Совершенное преступление относится к категории особо тяжких… Прошу признать Быданова виновным… и назначить наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы… в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель гособвинения. По его словам, Быданов, испытывая неприязнь к Чибису, готовился к совершению преступления: собирал данные о губернаторе, искал огнестрельное оружие. При этом, как полагает обвинение, в момент совершения преступления Быданов осознавал свои действия. К смягчающим обстоятельствам он отнес наличие у Быданова двух несовершеннолетних детей. Присяжные заседатели, которые рассматривали дело, 4 октября вынесли свой вердикт и признали обвиняемого по делу Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Сам Быданов выступил в суде с последним словом, в котором раскаялся, принес извинения и признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью, но не признал вину в покушении на убийство. Нападение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали.
https://ria.ru/20241023/sud-1979644154.html
https://ria.ru/20241018/pokushenie-1978593613.html
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происшествия, мурманская область, андрей чибис
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис
Нападавшему на мурманского губернатора грозит более 14 лет лишения свободы
Гособвинение запросило 14,5 года колонии нападавшему на мурманского губернатора
АПАТИТЫ (Мурманская обл.), 24 окт – РИА Новости. Сторона обвинения требует назначить Александру Быданову по делу о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса наказание в виде 14,5 лет колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Совершенное преступление относится к категории особо тяжких… Прошу признать Быданова виновным… и назначить наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы… в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель гособвинения.
По его словам, Быданов, испытывая неприязнь к Чибису, готовился к совершению преступления: собирал данные о губернаторе, искал огнестрельное оружие. При этом, как полагает обвинение, в момент совершения преступления Быданов осознавал свои действия. К смягчающим обстоятельствам он отнес наличие у Быданова двух несовершеннолетних детей.
Присяжные заседатели, которые рассматривали дело, 4 октября вынесли свой вердикт и признали обвиняемого по делу Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения.
Сам Быданов выступил в суде с последним словом, в котором раскаялся, принес извинения и признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью, но не признал вину в покушении на убийство.
Нападение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали.