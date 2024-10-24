Рейтинг@Mail.ru
Нападавшему на мурманского губернатора грозит более 14 лет лишения свободы - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 24.10.2024 (обновлено: 11:48 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/sud-1979762336.html
Нападавшему на мурманского губернатора грозит более 14 лет лишения свободы
Нападавшему на мурманского губернатора грозит более 14 лет лишения свободы - РИА Новости, 24.10.2024
Нападавшему на мурманского губернатора грозит более 14 лет лишения свободы
Сторона обвинения требует назначить Александру Быданову по делу о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса наказание в виде 14,5 лет колонии... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:45
2024-10-24T11:48
происшествия
мурманская область
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973342373_244:0:2539:1291_1920x0_80_0_0_8013b74fc7e5a6ffdde8163c67b27b7b.jpg
АПАТИТЫ (Мурманская обл.), 24 окт – РИА Новости. Сторона обвинения требует назначить Александру Быданову по делу о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса наказание в виде 14,5 лет колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Совершенное преступление относится к категории особо тяжких… Прошу признать Быданова виновным… и назначить наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы… в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель гособвинения. По его словам, Быданов, испытывая неприязнь к Чибису, готовился к совершению преступления: собирал данные о губернаторе, искал огнестрельное оружие. При этом, как полагает обвинение, в момент совершения преступления Быданов осознавал свои действия. К смягчающим обстоятельствам он отнес наличие у Быданова двух несовершеннолетних детей. Присяжные заседатели, которые рассматривали дело, 4 октября вынесли свой вердикт и признали обвиняемого по делу Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Сам Быданов выступил в суде с последним словом, в котором раскаялся, принес извинения и признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью, но не признал вину в покушении на убийство. Нападение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали.
https://ria.ru/20241023/sud-1979644154.html
https://ria.ru/20241018/pokushenie-1978593613.html
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973342373_525:0:2236:1283_1920x0_80_0_0_725c018539109851bdb79288f220089d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, андрей чибис
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис
Нападавшему на мурманского губернатора грозит более 14 лет лишения свободы

Гособвинение запросило 14,5 года колонии нападавшему на мурманского губернатора

© Фото : Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Чибис
Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Андрей Чибис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АПАТИТЫ (Мурманская обл.), 24 окт – РИА Новости. Сторона обвинения требует назначить Александру Быданову по делу о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса наказание в виде 14,5 лет колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Совершенное преступление относится к категории особо тяжких… Прошу признать Быданова виновным… и назначить наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы… в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель гособвинения.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Суд арестовал фигурантов дела о покушении на помощника депутата Госдумы
23 октября, 18:09
По его словам, Быданов, испытывая неприязнь к Чибису, готовился к совершению преступления: собирал данные о губернаторе, искал огнестрельное оружие. При этом, как полагает обвинение, в момент совершения преступления Быданов осознавал свои действия. К смягчающим обстоятельствам он отнес наличие у Быданова двух несовершеннолетних детей.
Присяжные заседатели, которые рассматривали дело, 4 октября вынесли свой вердикт и признали обвиняемого по делу Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения.
Сам Быданов выступил в суде с последним словом, в котором раскаялся, принес извинения и признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью, но не признал вину в покушении на убийство.
Нападение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали.
Денис - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
"Вступился за девушку". Новые детали покушения на бойца СВО в Подмосковье
18 октября, 08:00
 
ПроисшествияМурманская областьАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала