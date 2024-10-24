https://ria.ru/20241024/sud-1979762336.html

Нападавшему на мурманского губернатора грозит более 14 лет лишения свободы

Нападавшему на мурманского губернатора грозит более 14 лет лишения свободы - РИА Новости, 24.10.2024

Нападавшему на мурманского губернатора грозит более 14 лет лишения свободы

Сторона обвинения требует назначить Александру Быданову по делу о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса наказание в виде 14,5 лет колонии... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:45

2024-10-24T11:45

2024-10-24T11:48

происшествия

мурманская область

андрей чибис

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АПАТИТЫ (Мурманская обл.), 24 окт – РИА Новости. Сторона обвинения требует назначить Александру Быданову по делу о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса наказание в виде 14,5 лет колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Совершенное преступление относится к категории особо тяжких… Прошу признать Быданова виновным… и назначить наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы… в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель гособвинения. По его словам, Быданов, испытывая неприязнь к Чибису, готовился к совершению преступления: собирал данные о губернаторе, искал огнестрельное оружие. При этом, как полагает обвинение, в момент совершения преступления Быданов осознавал свои действия. К смягчающим обстоятельствам он отнес наличие у Быданова двух несовершеннолетних детей. Присяжные заседатели, которые рассматривали дело, 4 октября вынесли свой вердикт и признали обвиняемого по делу Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Сам Быданов выступил в суде с последним словом, в котором раскаялся, принес извинения и признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью, но не признал вину в покушении на убийство. Нападение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали.

https://ria.ru/20241023/sud-1979644154.html

https://ria.ru/20241018/pokushenie-1978593613.html

мурманская область

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происшествия, мурманская область, андрей чибис