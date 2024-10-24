https://ria.ru/20241024/sud-1979696187.html

Суд вынесет приговор по делу о нападении на мурманского губернатора

Суд вынесет приговор по делу о нападении на мурманского губернатора - РИА Новости, 24.10.2024

Суд вынесет приговор по делу о нападении на мурманского губернатора

Апатитский городской суд вынесет в четверг приговор по делу о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T01:00

2024-10-24T01:00

2024-10-24T01:00

происшествия

мурманская область

андрей чибис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

АПАТИТЫ (Мурманская обл.), 24 окт – РИА Новости. Апатитский городской суд вынесет в четверг приговор по делу о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как сообщили ранее РИА Новости в суде, "заседание суда состоится в 10.00". Присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в апреле этого года, 4-го октября вынесли свой вердикт и признали обвиняемого по делу Александра Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Сам Быданов выступил в суде с последним словом, в котором раскаялся, принес извинения и признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью, но не признал вину в покушении на убийство. Нападение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали.

https://ria.ru/20241004/murmansk-1976421705.html

https://ria.ru/20240806/chibis-1964399008.html

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мурманская область, андрей чибис