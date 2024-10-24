https://ria.ru/20241024/sud-1979696187.html
Суд вынесет приговор по делу о нападении на мурманского губернатора
Суд вынесет приговор по делу о нападении на мурманского губернатора - РИА Новости, 24.10.2024
Суд вынесет приговор по делу о нападении на мурманского губернатора
Апатитский городской суд вынесет в четверг приговор по делу о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T01:00
2024-10-24T01:00
2024-10-24T01:00
происшествия
мурманская область
андрей чибис
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АПАТИТЫ (Мурманская обл.), 24 окт – РИА Новости. Апатитский городской суд вынесет в четверг приговор по делу о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как сообщили ранее РИА Новости в суде, "заседание суда состоится в 10.00". Присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в апреле этого года, 4-го октября вынесли свой вердикт и признали обвиняемого по делу Александра Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Сам Быданов выступил в суде с последним словом, в котором раскаялся, принес извинения и признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью, но не признал вину в покушении на убийство. Нападение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали.
https://ria.ru/20241004/murmansk-1976421705.html
https://ria.ru/20240806/chibis-1964399008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, андрей чибис
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис
Суд вынесет приговор по делу о нападении на мурманского губернатора
Суд вынесет приговор по делу о нападении на губернатора Андрея Чибиса
АПАТИТЫ (Мурманская обл.), 24 окт – РИА Новости. Апатитский городской суд вынесет в четверг приговор по делу о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Как сообщили ранее РИА Новости в суде, "заседание суда состоится в 10.00".
Присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в апреле этого года, 4-го октября вынесли свой вердикт и признали обвиняемого по делу Александра Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения.
Сам Быданов выступил в суде с последним словом, в котором раскаялся, принес извинения и признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью, но не признал вину в покушении на убийство.
Нападение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали.