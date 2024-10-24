https://ria.ru/20241024/su-34-1979831424.html
Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 24.10.2024
Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:42
2024-10-24T15:42
2024-10-24T16:42
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
су-34
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
безопасность
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, российские военные поразили цели с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Разведка подтвердила уничтожение личного состава и оборонительной позиции украинских войск.После вылета экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром, добавили в министерстве. Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным на 24 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял 26 222 военнослужащих и 176 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241022/voennye-1979419292.html
https://ria.ru/20241022/sud-1979360152.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Работа Су-34 в приграничном районе Курской области
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар
по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.
Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами
с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
2024-10-24T15:42
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Безопасность, Брянская область
Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
МО РФ: Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области