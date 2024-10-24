Рейтинг@Mail.ru
Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 24.10.2024 (обновлено: 16:42 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/su-34-1979831424.html
Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 24.10.2024
Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:42
2024-10-24T16:42
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-34
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979848359_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c7880cbecd6e469f697fc4f24cb55968.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, российские военные поразили цели с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Разведка подтвердила уничтожение личного состава и оборонительной позиции украинских войск.После вылета экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром, добавили в министерстве. Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным на 24 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял 26 222 военнослужащих и 176 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241022/voennye-1979419292.html
https://ria.ru/20241022/sud-1979360152.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа Су-34 в приграничном районе Курской области
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
2024-10-24T15:42
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979848359_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8c8b06c5e1066f11ce5d9f49809f75f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, безопасность, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Безопасность, Брянская область
Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

МО РФ: Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Российские военные спасли двух жителей Курской области
22 октября, 19:56
Как отметили в ведомстве, российские военные поразили цели с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Разведка подтвердила уничтожение личного состава и оборонительной позиции украинских войск.
После вылета экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром, добавили в министерстве.
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Суд арестовал семерых военных ВСУ, задержанных в Курской области
22 октября, 15:59
Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным на 24 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял 26 222 военнослужащих и 176 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСу-34Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская областьБезопасностьБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала