https://ria.ru/20241024/su-34-1979831424.html

Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 24.10.2024

Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:42

2024-10-24T15:42

2024-10-24T16:42

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

су-34

вооруженные силы рф

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безопасность

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, российские военные поразили цели с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Разведка подтвердила уничтожение личного состава и оборонительной позиции украинских войск.После вылета экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром, добавили в министерстве. Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным на 24 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял 26 222 военнослужащих и 176 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241022/voennye-1979419292.html

https://ria.ru/20241022/sud-1979360152.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

брянская область

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Работа Су-34 в приграничном районе Курской области Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. 2024-10-24T15:42 true PT0M57S

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россия, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, безопасность, брянская область