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Липецких студентов начали обучать управлению беспилотной сельхозтехникой - РИА Новости, 24.10.2024
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Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
15:31 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/studenty-1979828743.html
Липецких студентов начали обучать управлению беспилотной сельхозтехникой
Липецких студентов начали обучать управлению беспилотной сельхозтехникой - РИА Новости, 24.10.2024
Липецких студентов начали обучать управлению беспилотной сельхозтехникой
Студентов Липецкой области начали обучать управлению беспилотной сельскохозяйственной техникой, специальный класс сформирован в Елецком колледже инновационных... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:31
2024-10-24T15:31
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Студентов Липецкой области начали обучать управлению беспилотной сельскохозяйственной техникой, специальный класс сформирован в Елецком колледже инновационных технологий, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что студенты спецкласса осваивают "умные" трактора "Кировец". Обучение проходит на специально оборудованной инновационной площадке. Это стало возможно благодаря трехстороннему соглашению между правительством Липецкой области, поставщиком сельхозтехники ООО "Липецкоблснаб" и разработчиком умных систем Cognitive Pilot. Артамонов отметил, что договор предполагает цифровизацию агропромышленной отрасли региона и развитие технологического потенциала с применением систем на базе искусственного интеллекта. По словам губернатора, для реализации задуманного понадобится много квалифицированных специалистов. "Благодаря большой работе по профориентации молодежи, организации знакомств с работодателями и стажировок выпускники среднего профессионального образования чувствуют себя востребованными и уверены, что их карьера начнется успешно", – подчеркнул Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецких студентов начали обучать управлению беспилотной сельхозтехникой

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Студентов Липецкой области начали обучать управлению беспилотной сельскохозяйственной техникой, специальный класс сформирован в Елецком колледже инновационных технологий, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что студенты спецкласса осваивают "умные" трактора "Кировец". Обучение проходит на специально оборудованной инновационной площадке. Это стало возможно благодаря трехстороннему соглашению между правительством Липецкой области, поставщиком сельхозтехники ООО "Липецкоблснаб" и разработчиком умных систем Cognitive Pilot.
Артамонов отметил, что договор предполагает цифровизацию агропромышленной отрасли региона и развитие технологического потенциала с применением систем на базе искусственного интеллекта. По словам губернатора, для реализации задуманного понадобится много квалифицированных специалистов.
"Благодаря большой работе по профориентации молодежи, организации знакомств с работодателями и стажировок выпускники среднего профессионального образования чувствуют себя востребованными и уверены, что их карьера начнется успешно", – подчеркнул Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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