Системы типа Starlink могут угрожать безопасности России, заявили в Совбезе
Шляхин: спутники Starlink могут угрожать информационной безопасности России
© Фото : Victoria Girgis/Lowell ObservatoryФотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink
Фотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink. Архивное фото
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СИРИУС (Краснодарский край), 24 окт – РИА Новости. Спутниковые системы США типа Starlink могут создавать угрозу информационной безопасности России, а также применены в террористических целях и для организации массовых беспорядков, заявил начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере, предупреждения террористических угроз и конфликтных ситуаций аппарата Совбеза РФ Алексей Шляхин.
"Серьезной проблемой становится перспектива приема сигнала напрямую через мобильные телефоны пользователей, на текущий момент такие технологии уже проходят тестирование. Полагаем, что использование подобных технологий приведет к организации каналов распространения противоправной информации и неконтролируемому выходу внутри государственного трафика за пределы национально-информационного пространства. Кроме того, существенной угрозой безопасности является возможность использования таких спутниковых систем для обмена этими данными… а также для передачи полетных заданий на носителях высокоточного оружия. США и союзники уже используют Starlink в ходе боевых действий, в частности на Украине, и такая практика может быть применена в террористических целях, а также для организации массовых беспорядков", - сказал Шляхин в рамках Международной конференции по информационной безопасности.
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Он отметил, что подобные действия в космическом пространстве идут вразрез с нормами международного права, а также повышают риски информационной безопасности.
"Видим решение данной проблемы в выработке совместно заинтересованными государствами единого подхода, включая обмен законодательным опытом, а также налаживание взаимодействий", - заключил Шляхин.
Международная конференция информационной безопасности KUBAN CSC 2024 - ежегодное мероприятие, которое в прошлом году проходило на территории Сочи. Конференция собрала более двух тысяч участников и свыше ста спикеров из 12 стран. За время мероприятия пройдут панельные дискуссии, круглые столы, заседание Россия - АСЕАН.
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