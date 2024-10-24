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В США раскрыли, почему Байден не разрешил Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 24.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/ssha-1979925569.html
В США раскрыли, почему Байден не разрешил Киеву бить вглубь России
В США раскрыли, почему Байден не разрешил Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 24.10.2024
В США раскрыли, почему Байден не разрешил Киеву бить вглубь России
Администрация президента Джо Байдена не дала разрешение Украине наносить удары вглубь территории России из-за недостатка ракет у США, заявил бывший спецпомощник РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T22:06
2024-10-24T22:06
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
барак обама
джо байден
владимир путин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Администрация президента Джо Байдена не дала разрешение Украине наносить удары вглубь территории России из-за недостатка ракет у США, заявил бывший спецпомощник президента США Барака Обамы Чарльз Купчан во время выступления на конференции в Институте ответственного государственного управления Куинси."У думаю, одна из причин, почему Байден не разрешает (Украине. — Прим. ред.) бить вглубь России, заключается в том, что у них не очень много ракета ATACMS, и у нас не очень много ATACMS", — отметил он.По словам эксперта, США также не обладают достаточным количеством систем Patriot, чтобы полностью обеспечить Украину.Купчан считает, что сложная международная обстановка также повлияла на нежелание США ввязываться в конфликт сильнее."Учитывая, что происходит на Ближнем Востоке, учитывая напряженность в отношениях с Китаем, Пентагон прав, говоря, что мы не зайдем так далеко", — заключил он.Президент России Владимир Путин заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241024/zelenskiy-1979817982.html
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в мире, сша, украина, барак обама, джо байден, владимир путин, министерство обороны сша, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Барак Обама, Джо Байден, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО, Россия
В США раскрыли, почему Байден не разрешил Киеву бить вглубь России

Экс-помощник Обамы: Байден запретил Киеву бить по России из-за недостатка ракет

© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Администрация президента Джо Байдена не дала разрешение Украине наносить удары вглубь территории России из-за недостатка ракет у США, заявил бывший спецпомощник президента США Барака Обамы Чарльз Купчан во время выступления на конференции в Институте ответственного государственного управления Куинси.
"У думаю, одна из причин, почему Байден не разрешает (Украине. — Прим. ред.) бить вглубь России, заключается в том, что у них не очень много ракета ATACMS, и у нас не очень много ATACMS", — отметил он.
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По словам эксперта, США также не обладают достаточным количеством систем Patriot, чтобы полностью обеспечить Украину.
Купчан считает, что сложная международная обстановка также повлияла на нежелание США ввязываться в конфликт сильнее.
«
"Учитывая, что происходит на Ближнем Востоке, учитывая напряженность в отношениях с Китаем, Пентагон прав, говоря, что мы не зайдем так далеко", — заключил он.
Президент России Владимир Путин заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаБарак ОбамаДжо БайденВладимир ПутинМинистерство обороны СШАНАТОРоссия
 
 
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