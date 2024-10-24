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В США раскрыли, почему Байден не разрешил Киеву бить вглубь России

В США раскрыли, почему Байден не разрешил Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 24.10.2024

В США раскрыли, почему Байден не разрешил Киеву бить вглубь России

Администрация президента Джо Байдена не дала разрешение Украине наносить удары вглубь территории России из-за недостатка ракет у США, заявил бывший спецпомощник РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T22:06

2024-10-24T22:06

2024-10-24T22:06

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Администрация президента Джо Байдена не дала разрешение Украине наносить удары вглубь территории России из-за недостатка ракет у США, заявил бывший спецпомощник президента США Барака Обамы Чарльз Купчан во время выступления на конференции в Институте ответственного государственного управления Куинси."У думаю, одна из причин, почему Байден не разрешает (Украине. — Прим. ред.) бить вглубь России, заключается в том, что у них не очень много ракета ATACMS, и у нас не очень много ATACMS", — отметил он.По словам эксперта, США также не обладают достаточным количеством систем Patriot, чтобы полностью обеспечить Украину.Купчан считает, что сложная международная обстановка также повлияла на нежелание США ввязываться в конфликт сильнее."Учитывая, что происходит на Ближнем Востоке, учитывая напряженность в отношениях с Китаем, Пентагон прав, говоря, что мы не зайдем так далеко", — заключил он.Президент России Владимир Путин заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241024/zelenskiy-1979817982.html

https://ria.ru/20241024/vsu-1979837983.html

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