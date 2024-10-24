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В Китае рассказали, как США пытаются сохранить гегемонию
В Китае рассказали, как США пытаются сохранить гегемонию - РИА Новости, 24.10.2024
В Китае рассказали, как США пытаются сохранить гегемонию
США, вводя ограничения в отношении китайских компаний под предлогом защиты "национальной безопасности", пытаются защитить свою гегемонию, пишет китайская газета РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T08:45
2024-10-24T08:45
2024-10-24T08:45
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ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. США, вводя ограничения в отношении китайских компаний под предлогом защиты "национальной безопасности", пытаются защитить свою гегемонию, пишет китайская газета China Daily. Как отмечает издание, ранее Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении шести китайских компаний за "деятельность, наносящую ущерб национальной безопасности США". В частности, как пишет газета, американская сторона обвинила компании в предполагаемом уклонении от исполнения американских санкций в отношении России и Ирана. "Добавление (компаний) в список под предлогом защиты "национальной безопасности" представляет собой последний шаг, предпринятый американской стороной для сохранения своей гегемонии", - пишет издание. Автор статьи отмечает, что США своими действиями подрывают международный торговый порядок, препятствуют нормальному международному торгово-экономическому обмену и угрожают безопасности и стабильности глобальной цепочки производства и поставок. КНР, как подчеркивает издание, имеет право осуществлять нормальную торгово-экономическую деятельность со всеми странами мира, включая Россию и Иран, на основе равенства и взаимной выгоды. "Китай имеет полное право принять необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний перед лицом экономической и торговой травли и принуждения со стороны США", - говорится в статье.
https://ria.ru/20240531/ssha-1949569928.html
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в мире, сша, россия, иран, китай
В мире, США, Россия, Иран, Китай
В Китае рассказали, как США пытаются сохранить гегемонию
China Daily: США пытаются сохранить гегемонию, вводя санкции против компаний КНР
ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости.
США, вводя ограничения в отношении китайских компаний под предлогом защиты "национальной безопасности", пытаются защитить свою гегемонию, пишет китайская газета China Daily
.
Как отмечает издание, ранее Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении шести китайских компаний за "деятельность, наносящую ущерб национальной безопасности США". В частности, как пишет газета, американская сторона обвинила компании в предполагаемом уклонении от исполнения американских санкций в отношении России
и Ирана
.
"Добавление (компаний) в список под предлогом защиты "национальной безопасности" представляет собой последний шаг, предпринятый американской стороной для сохранения своей гегемонии", - пишет издание.
Автор статьи отмечает, что США своими действиями подрывают международный торговый порядок, препятствуют нормальному международному торгово-экономическому обмену и угрожают безопасности и стабильности глобальной цепочки производства и поставок.
КНР, как подчеркивает издание, имеет право осуществлять нормальную торгово-экономическую деятельность со всеми странами мира, включая Россию и Иран, на основе равенства и взаимной выгоды.
"Китай имеет полное право принять необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний перед лицом экономической и торговой травли и принуждения со стороны США", - говорится в статье.