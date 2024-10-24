Посольство России назвало новый транш Вашингтона Киеву воровством
Посольство России заявило о неоколониальных замашках стран Запада
© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне осудило решение американской администрации передать Украине 20 миллиардов долларов за счет заблокированных российских активов.
"Даже обывателю понятно, что по-настоящему "знаменательным" в данном случае можно назвать возведенное здесь в ранг государственной политики воровство", — говорится в комментарии.
Дипломаты назвали это решение вопиющим нарушением международного права.
Они также отметили, что "неоколониальные замашки" узкой группы стран во главе с США вызывают негативную реакцию большинства членов мирового сообщества. В подтверждение этого посольство упомянуло саммит БРИКС в Казани, на котором говорилось о необходимости создания независимой финансовой системы, защищенной от подобных незаконных действий.
Накануне министры финансов США и Украины Джанет Йеллен и Сергей Марченко подписали заявление о намерении Вашингтона предоставить Киеву 20 миллиардов долларов с погашением за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро, из них более 200 миллиардов находятся в ЕС. В Москве это назвали прямым воровством. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, у России также есть возможность не возвращать деньги западных стран.
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