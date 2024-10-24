https://ria.ru/20241024/ssha-1979701185.html

Посольство России назвало новый транш Вашингтона Киеву воровством

Посольство России назвало новый транш Вашингтона Киеву воровством - РИА Новости, 24.10.2024

Посольство России назвало новый транш Вашингтона Киеву воровством

Российское посольство в Вашингтоне осудило решение американской администрации передать Украине 20 миллиардов долларов за счет заблокированных российских... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T02:38

2024-10-24T02:38

2024-10-24T10:25

в мире

сша

вашингтон (штат)

украина

брикс

россия

замороженные российские активы

посольство рф в сша

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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне осудило решение американской администрации передать Украине 20 миллиардов долларов за счет заблокированных российских активов. "Даже обывателю понятно, что по-настоящему "знаменательным" в данном случае можно назвать возведенное здесь в ранг государственной политики воровство", — говорится в комментарии. Дипломаты назвали это решение вопиющим нарушением международного права. Они также отметили, что "неоколониальные замашки" узкой группы стран во главе с США вызывают негативную реакцию большинства членов мирового сообщества. В подтверждение этого посольство упомянуло саммит БРИКС в Казани, на котором говорилось о необходимости создания независимой финансовой системы, защищенной от подобных незаконных действий.Накануне министры финансов США и Украины Джанет Йеллен и Сергей Марченко подписали заявление о намерении Вашингтона предоставить Киеву 20 миллиардов долларов с погашением за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро, из них более 200 миллиардов находятся в ЕС. В Москве это назвали прямым воровством. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, у России также есть возможность не возвращать деньги западных стран.

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https://ria.ru/20241018/ssha-1978769672.html

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вашингтон (штат)

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), украина, брикс, россия, замороженные российские активы, посольство рф в сша