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Посольство России назвало новый транш Вашингтона Киеву воровством - РИА Новости, 24.10.2024
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02:38 24.10.2024 (обновлено: 10:25 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/ssha-1979701185.html
Посольство России назвало новый транш Вашингтона Киеву воровством
Посольство России назвало новый транш Вашингтона Киеву воровством - РИА Новости, 24.10.2024
Посольство России назвало новый транш Вашингтона Киеву воровством
Российское посольство в Вашингтоне осудило решение американской администрации передать Украине 20 миллиардов долларов за счет заблокированных российских... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T02:38
2024-10-24T10:25
в мире
сша
вашингтон (штат)
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брикс
россия
замороженные российские активы
посольство рф в сша
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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне осудило решение американской администрации передать Украине 20 миллиардов долларов за счет заблокированных российских активов. "Даже обывателю понятно, что по-настоящему "знаменательным" в данном случае можно назвать возведенное здесь в ранг государственной политики воровство", — говорится в комментарии. Дипломаты назвали это решение вопиющим нарушением международного права. Они также отметили, что "неоколониальные замашки" узкой группы стран во главе с США вызывают негативную реакцию большинства членов мирового сообщества. В подтверждение этого посольство упомянуло саммит БРИКС в Казани, на котором говорилось о необходимости создания независимой финансовой системы, защищенной от подобных незаконных действий.Накануне министры финансов США и Украины Джанет Йеллен и Сергей Марченко подписали заявление о намерении Вашингтона предоставить Киеву 20 миллиардов долларов с погашением за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро, из них более 200 миллиардов находятся в ЕС. В Москве это назвали прямым воровством. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, у России также есть возможность не возвращать деньги западных стран.
https://ria.ru/20241023/kredit-1979690578.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, брикс, россия, замороженные российские активы, посольство рф в сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Украина, БРИКС, Россия, замороженные российские активы, Посольство РФ в США
Посольство России назвало новый транш Вашингтона Киеву воровством

Посольство России заявило о неоколониальных замашках стран Запада

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне осудило решение американской администрации передать Украине 20 миллиардов долларов за счет заблокированных российских активов.
"Даже обывателю понятно, что по-настоящему "знаменательным" в данном случае можно назвать возведенное здесь в ранг государственной политики воровство", — говорится в комментарии.
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Дипломаты назвали это решение вопиющим нарушением международного права.
Они также отметили, что "неоколониальные замашки" узкой группы стран во главе с США вызывают негативную реакцию большинства членов мирового сообщества. В подтверждение этого посольство упомянуло саммит БРИКС в Казани, на котором говорилось о необходимости создания независимой финансовой системы, защищенной от подобных незаконных действий.
Накануне министры финансов США и Украины Джанет Йеллен и Сергей Марченко подписали заявление о намерении Вашингтона предоставить Киеву 20 миллиардов долларов с погашением за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро, из них более 200 миллиардов находятся в ЕС. В Москве это назвали прямым воровством. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, у России также есть возможность не возвращать деньги западных стран.
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В миреСШАВашингтон (штат)УкраинаБРИКСРоссиязамороженные российские активыПосольство РФ в США
 
 
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