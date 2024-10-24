https://ria.ru/20241024/sputnik-1979884346.html

Радио Sputnik начинает вещание в Сочи

Радио Sputnik начинает вещание в Сочи - РИА Новости, 24.10.2024

Радио Sputnik начинает вещание в Сочи

С 24 октября 2024 года эфир радиостанции доступен в г. Сочи в FM-диапазоне на частоте 97.2. РИА Новости, 24.10.2024

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2024-10-24T18:40

сочи

россия

мария захарова

тигран кеосаян

ростислав ищенко

медиалогия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. С 24 октября 2024 года эфир радиостанции доступен в г. Сочи в FM-диапазоне на частоте 97.2.В настоящее время радиостанция Sputnik осуществляет вещание в 36 городах России, в том числе в Крыму и на новых территориях. Теперь и жители Сочи в круглосуточном эфире смогут слушать самые актуальные новости внутренней и международной повестки, авторские программы лидеров общественного мнения — Марии Захаровой, Тиграна Кеосаяна, Ростислав Ищенко, а также стать участниками шоу "Cтас разберется" известного блоггера Стаса "Ай , как просто!" и "Пятница вечер!" Дмитрия Пучкова (Goblin).Радио Sputnik в России — информационно-аналитическаяразговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в медиагруппу "Россия сегодня". Радио Sputnik вещает в сети интернет и в FM-диапазоне. За десять лет работы радио Sputnik стало ключевым игроком на медиарынке – уже несколько лет "Медиалогия" признает Sputnik самой цитируемой радиостанцией в России как среди СМИ, так и в соцмедиа.

https://ria.ru/20241008/sputnik-1977011337.html

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сочи, россия, мария захарова, тигран кеосаян, ростислав ищенко, медиалогия