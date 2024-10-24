https://ria.ru/20241024/spg-1979806530.html
Эксперт объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российского СПГ
Эксперт объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российского СПГ - РИА Новости, 24.10.2024
Эксперт объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российского СПГ
Европейские страны могли бы оставаться привлекательным рынком сбыта российского сжиженного природного газа (СПГ) еще на протяжении 10-15 лет, если бы не... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:29
2024-10-24T14:29
2024-10-24T15:42
экономика
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европа
япония
евросоюз
сахалин-2
ямал спг
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Европейские страны могли бы оставаться привлекательным рынком сбыта российского сжиженного природного газа (СПГ) еще на протяжении 10-15 лет, если бы не геополитический фактор, спрос на газ из России там высокий, прокомментировал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, написало в среду агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". Сейчас РФ обеспечивает около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%. Издание также предупреждает, что в случае прекращения импорта российского СПГ Евросоюзу придется наращивать закупки у других стран, что приведет к росту цен на газ. По словам эксперта, России наиболее экономически эффективно поставлять сжиженный газ на ближайшие рынки Европы и Северо-Восточной Азии. "Сюда наиболее короткое плечо транспортировки (а это критично важно в условиях ограниченного флота газовозов), здесь высокие спрос и цены", - пояснил он. "Если бы не геополитический фактор, Европа оставалась бы для нас наиболее привлекательным рынком еще по меньшей мере 10-15 лет", - полагает собеседник агентства. Сейчас, как отмечает Белогорьев, на Европу приходится более половины экспорта российского СПГ, а без учета проекта "Сахалин-2", весь экспорт которого идет в Японию, Китай и Корею, - не менее 75%. Эксперт также добавил, что санкции пока не затрагивают действующие российские заводы ("Ямал СПГ", "Сахалин-2", "Портовая СПГ" и "Криогаз-Высоцк"). При этом почти весь прирост поставок обеспечивают именно они. Евросоюз активно начал вводить против России санкции после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, и это вызвало резкий скачок цен на газ. Дополнительным фактором для высоких цен на "голубое топливо" в регионе стал подрыв "Северных потоков" в сентябре того же года. Вырос спрос на сжиженный газ, и США стали главным его поставщиком в Евросоюз, заняв почти половину рынка, а их доходы от этих поставок достигли в 2022 году 48,3 миллиарда евро против 7 миллиардов годом ранее. Россия изначально направляла в ЕС небольшие объемы СПГ, однако поставки росли и по итогам семи месяцев текущего года заняли почти 19% от общего импорта.
https://ria.ru/20241015/gaz-1978219816.html
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экономика, россия, европа, япония, евросоюз, сахалин-2, ямал спг, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Европа, Япония, Евросоюз, Сахалин-2, Ямал СПГ, Санкции в отношении России
Эксперт объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российского СПГ
Эксперт Белогорьев рассказал о возможности Европы отказаться от СПГ из России
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Европейские страны могли бы оставаться привлекательным рынком сбыта российского сжиженного природного газа (СПГ) еще на протяжении 10-15 лет, если бы не геополитический фактор, спрос на газ из России там высокий, прокомментировал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, написало в среду агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС
отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". Сейчас РФ обеспечивает около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%. Издание также предупреждает, что в случае прекращения импорта российского СПГ Евросоюзу придется наращивать закупки у других стран, что приведет к росту цен на газ.
По словам эксперта, России наиболее экономически эффективно поставлять сжиженный газ на ближайшие рынки Европы и Северо-Восточной Азии. "Сюда наиболее короткое плечо транспортировки (а это критично важно в условиях ограниченного флота газовозов), здесь высокие спрос и цены", - пояснил он.
"Если бы не геополитический фактор, Европа оставалась бы для нас наиболее привлекательным рынком еще по меньшей мере 10-15 лет", - полагает собеседник агентства.
Сейчас, как отмечает Белогорьев, на Европу приходится более половины экспорта российского СПГ, а без учета проекта "Сахалин-2
", весь экспорт которого идет в Японию
, Китай
и Корею, - не менее 75%.
Эксперт также добавил, что санкции пока не затрагивают действующие российские заводы ("Ямал СПГ", "Сахалин-2", "Портовая СПГ" и "Криогаз-Высоцк"). При этом почти весь прирост поставок обеспечивают именно они.
Евросоюз активно начал вводить против России санкции после начала спецоперации на Украине
в феврале 2022 года, и это вызвало резкий скачок цен на газ. Дополнительным фактором для высоких цен на "голубое топливо" в регионе стал подрыв "Северных потоков" в сентябре того же года. Вырос спрос на сжиженный газ, и США
стали главным его поставщиком в Евросоюз, заняв почти половину рынка, а их доходы от этих поставок достигли в 2022 году 48,3 миллиарда евро против 7 миллиардов годом ранее.
Россия изначально направляла в ЕС небольшие объемы СПГ, однако поставки росли и по итогам семи месяцев текущего года заняли почти 19% от общего импорта.