https://ria.ru/20241024/spg-1979806530.html

Эксперт объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российского СПГ

Эксперт объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российского СПГ - РИА Новости, 24.10.2024

Эксперт объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российского СПГ

Европейские страны могли бы оставаться привлекательным рынком сбыта российского сжиженного природного газа (СПГ) еще на протяжении 10-15 лет, если бы не... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:29

2024-10-24T14:29

2024-10-24T15:42

экономика

россия

европа

япония

евросоюз

сахалин-2

ямал спг

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Европейские страны могли бы оставаться привлекательным рынком сбыта российского сжиженного природного газа (СПГ) еще на протяжении 10-15 лет, если бы не геополитический фактор, спрос на газ из России там высокий, прокомментировал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, написало в среду агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". Сейчас РФ обеспечивает около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%. Издание также предупреждает, что в случае прекращения импорта российского СПГ Евросоюзу придется наращивать закупки у других стран, что приведет к росту цен на газ. По словам эксперта, России наиболее экономически эффективно поставлять сжиженный газ на ближайшие рынки Европы и Северо-Восточной Азии. "Сюда наиболее короткое плечо транспортировки (а это критично важно в условиях ограниченного флота газовозов), здесь высокие спрос и цены", - пояснил он. "Если бы не геополитический фактор, Европа оставалась бы для нас наиболее привлекательным рынком еще по меньшей мере 10-15 лет", - полагает собеседник агентства. Сейчас, как отмечает Белогорьев, на Европу приходится более половины экспорта российского СПГ, а без учета проекта "Сахалин-2", весь экспорт которого идет в Японию, Китай и Корею, - не менее 75%. Эксперт также добавил, что санкции пока не затрагивают действующие российские заводы ("Ямал СПГ", "Сахалин-2", "Портовая СПГ" и "Криогаз-Высоцк"). При этом почти весь прирост поставок обеспечивают именно они. Евросоюз активно начал вводить против России санкции после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, и это вызвало резкий скачок цен на газ. Дополнительным фактором для высоких цен на "голубое топливо" в регионе стал подрыв "Северных потоков" в сентябре того же года. Вырос спрос на сжиженный газ, и США стали главным его поставщиком в Евросоюз, заняв почти половину рынка, а их доходы от этих поставок достигли в 2022 году 48,3 миллиарда евро против 7 миллиардов годом ранее. Россия изначально направляла в ЕС небольшие объемы СПГ, однако поставки росли и по итогам семи месяцев текущего года заняли почти 19% от общего импорта.

https://ria.ru/20241015/gaz-1978219816.html

https://ria.ru/20241015/evrokomissar-1978223128.html

россия

европа

япония

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экономика, россия, европа, япония, евросоюз, сахалин-2, ямал спг, санкции в отношении россии