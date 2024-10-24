https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979777282.html

Российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024

Российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Российские войска нанесли поражение аэродромной инфраструктуре Украины, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах, ПВО сбила шесть снарядов РСЗО РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:37

2024-10-24T12:37

2024-10-24T12:37

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение аэродромной инфраструктуре Украины, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах, ПВО сбила шесть снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 77 беспилотников самолетного типа.

https://ria.ru/20240926/svo-1974808521.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф