https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979777282.html
Российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
Российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Российские войска нанесли поражение аэродромной инфраструктуре Украины, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах, ПВО сбила шесть снарядов РСЗО РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:37
2024-10-24T12:37
2024-10-24T12:37
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение аэродромной инфраструктуре Украины, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах, ПВО сбила шесть снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 77 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20240926/svo-1974808521.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ
МО: авиация и ракетные войска нанесли поражение аэродромной инфраструктуре ВСУ
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение аэродромной инфраструктуре Украины, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах, ПВО сбила шесть снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами ПВО сбиты шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 77 беспилотников самолетного типа.