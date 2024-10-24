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Российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:37 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979777282.html
Российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
Российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Российские войска нанесли поражение аэродромной инфраструктуре Украины, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах, ПВО сбила шесть снарядов РСЗО РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:37
2024-10-24T12:37
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение аэродромной инфраструктуре Украины, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах, ПВО сбила шесть снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 77 беспилотников самолетного типа.
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украина, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ

МО: авиация и ракетные войска нанесли поражение аэродромной инфраструктуре ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение аэродромной инфраструктуре Украины, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах, ПВО сбила шесть снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами ПВО сбиты шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 77 беспилотников самолетного типа.
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