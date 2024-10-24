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Бойцы группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 24.10.2024
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12:28 24.10.2024 (обновлено: 12:32 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979774506.html
Бойцы группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю
Бойцы группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 24.10.2024
Бойцы группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю
Украинские формирования потеряли до ста военнослужащих и две гаубицы М198 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:28
2024-10-24T12:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до ста военнослужащих и две гаубицы М198 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 48-го штурмового батальона ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Трудовое, Новополь и Макаровка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 100 солдат и 2 гаубицы производства США в зоне работы "Востока"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до ста военнослужащих и две гаубицы М198 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 48-го штурмового батальона ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Трудовое, Новополь и Макаровка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами, добавили в ведомстве.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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