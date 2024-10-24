https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979774506.html

Бойцы группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю

Бойцы группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 24.10.2024

Бойцы группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю

Украинские формирования потеряли до ста военнослужащих и две гаубицы М198 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:28

2024-10-24T12:28

2024-10-24T12:32

специальная военная операция на украине

безопасность

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до ста военнослужащих и две гаубицы М198 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 48-го штурмового батальона ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Трудовое, Новополь и Макаровка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)