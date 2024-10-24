https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979715469.html
ПВО за ночь уничтожила семь беспилотников ВСУ
ПВО за ночь уничтожила семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
ПВО за ночь уничтожила семь беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили три украинских беспилотника над Чёрным морем и ещё четыре над Курской областью, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T07:14
2024-10-24T07:14
2024-10-24T07:19
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
черное море
курская область
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили три украинских беспилотника над Чёрным морем и ещё четыре над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Черного моря и четыре украинских БПЛА над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241023/pvo--1979612654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, черное море, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Черное море, Курская область
ПВО за ночь уничтожила семь беспилотников ВСУ
ПВО за ночь уничтожила три БПЛА над Черным морем и четыре в Курской области