https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979715469.html

ПВО за ночь уничтожила семь беспилотников ВСУ

ПВО за ночь уничтожила семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024

ПВО за ночь уничтожила семь беспилотников ВСУ

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили три украинских беспилотника над Чёрным морем и ещё четыре над Курской областью, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T07:14

2024-10-24T07:14

2024-10-24T07:19

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

черное море

курская область

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили три украинских беспилотника над Чёрным морем и ещё четыре над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Черного моря и четыре украинских БПЛА над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241023/pvo--1979612654.html

россия

черное море

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, черное море, курская область